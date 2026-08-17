La muerte de Hayden Panettiere a los 36 años provocó una profunda conmoción en Hollywood. La actriz de Héroes, Nashville y la saga Scream fue encontrada inconsciente en Greenville, Carolina del Sur, y murió antes de poder ser trasladada. Las autoridades todavía no determinaron qué provocó el fallecimiento.

La noticia fue confirmada por su representante mediante un comunicado que incluyó unas palabras de Alan Lee “Skip” Panettiere, padre de la artista. “Con profundo dolor compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una luz extraordinaria y una fuerza de la naturaleza que trajo un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla”, expresó. La familia también manifestó: “Pedimos privacidad mientras nuestra familia toma tiempo para procesar esta pérdida inimaginable”

El episodio ocurrió el domingo, alrededor de las 13.50, cuando la Policía de Greenville y los servicios de emergencias médicas recibieron un aviso sobre una mujer que no respondía. “un conocido de la señorita Panettiere realizó la llamada al 911”, detalló el informe oficial acerca de la persona que alertó a las autoridades.

Los socorristas intentaron asistir a Hayden Panettiere, pero no consiguieron reanimarla. “Al llegar, se administró asistencia médica; no obstante, la persona, identificada posteriormente como Hayden Panettiere, fue declarada fallecida en la escena”, comunicó el Departamento de Policía. El caso permanece en manos de esa fuerza y de la Oficina del Forense del Condado de Greenville.

Por el momento, no se informó una causa oficial ni se dieron a conocer los resultados de los estudios forenses. Los primeros peritajes no habrían detectado indicios de delito o circunstancias sospechosas. La artista había alcanzado reconocimiento internacional como Claire Bennet en Héroes, Juliette Barnes en Nashville y Kirby Reed en dos películas de Scream.

Hayden Panettiere tenía una hija de 11 años, Kaya, fruto de su relación con Wladimir Klitschko. Meses antes de morir había hablado sobre la decisión de cederle la custodia al expugilista después de atravesar una depresión posparto y problemas de adicción. “Fue una pesadilla en vida y me sentí tan fuera de control”, reconoció. “No había nada que pudiera hacer al respecto. Hay tanto de mí que quería luchar, pero tuve que considerar en última instancia lo más importante, que era cómo todo esto afectaría a mi hija”, añadió. Según explicó, “a veces eso significa tener que hacer las cosas más difíciles del mundo, por el bien de ellas”.

La actriz también había destacado el papel de su expareja en la crianza. “Wlad es un padre extraordinario, y sé que hizo lo que consideró mejor para nuestra hija. Vivir en continentes distintos hizo que nuestro acuerdo fuera aún más difícil. A pesar de cómo me sentía, era importante poner siempre a ella en primer lugar”, sostuvo. La firma de la custodia había sido “absolutamente uno de los peores días de mi vida y siempre lo será”.

Con el tiempo, aseguró haber construido “una relación extraordinaria con los dos”, en referencia a Kaya y Klitschko. Sobre su hija, expresó: “Es de otro mundo, tan amable, tan fuerte y rodeada de buenas personas”. Mientras su familia procesa la pérdida de Hayden Panettiere, la causa de su muerte continúa sin conocerse y la investigación permanece abierta.