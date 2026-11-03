Morena Echarri, la hija de Nancy Dupláa y Pablo Echarri, quedó en el centro de la conversación en las redes sociales después de compartir una imitación de Cristina Fernández de Kirchner que rápidamente se volvió viral. La joven de 23 años sorprendió con una caracterización de la exmandataria que no pasó inadvertida y despertó todo tipo de comentarios entre los usuarios de TikTok.

La publicación fue realizada en el marco de los festejos de Halloween y mostró a Morena completamente transformada para recrear la imagen de la expresidenta. Con un saco oscuro, camisa blanca y una banda presidencial celeste y blanca, la joven reprodujo algunos de los gestos más reconocibles de Cristina Kirchner, además de imitar su particular manera de hablar. El resultado llamó la atención por el nivel de detalle de su interpretación.

El impacto del video fue inmediato. En menos de 48 horas, la publicación estuvo cerca de alcanzar las 200 mil reproducciones, superó los 31 mil me gusta y acumuló más de 500 comentarios. Entre los mensajes que dejaron los usuarios aparecieron elogios a su aspecto físico y al parecido con sus padres. "Mirá lo que son esos genes, por dios", "te amamos hermosa" y "no se puede ser tan linda" fueron algunas de las expresiones que se repitieron en la plataforma.

La elección del personaje también generó repercusiones por el vínculo que la familia Echarri-Dupláa mantiene públicamente con el kirchnerismo. Morena manifestó desde adolescente su cercanía con distintas causas políticas y sociales, entre ellas la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. En 2019, cuando su hija tenía apenas 15 años, Pablo Echarri contó en una entrevista que militaba en La Cámpora y la definió como una joven "peronista" y "profundamente kirchnerista".

Nacida el 23 de agosto de 2003, Morena es la primera hija de la pareja de actores, que también tiene a Julián. Además, forma parte de una familia ensamblada junto a Luca Martin, el hijo que Nancy Dupláa tuvo durante su relación anterior con el conductor Matías Martin. Aunque creció rodeada de figuras vinculadas con la actuación, decidió desarrollar una identidad profesional por fuera de la televisión y el teatro.

Conocida en las redes sociales como "Momi", la joven encontró su lugar en el universo de la moda y el diseño de indumentaria. En 2023 puso en marcha Hetaira Studio, su propio emprendimiento, donde diseña, confecciona y modela sus creaciones. Su propuesta estética combina referencias de la cultura pop con prendas de personalidad marcada y una impronta visual propia.

Morena Echarri mostró sus dotes de imitación

Su recorrido como modelo también tuvo un capítulo importante en 2025, cuando participó de una campaña de la diseñadora Cynthia Martos junto a su mamá. En aquella producción lució prendas de alta sastrería, vestidos bordados y accesorios de alta joyería. También formó parte de otra campaña para una colección nocturna durante octubre de ese año, consolidando su presencia en el ambiente de la moda.

Ahora, con esta inesperada imitación de Cristina Kirchner, Morena Echarri volvió a captar la atención del público, aunque esta vez por un motivo completamente diferente a sus proyectos profesionales. El video de Halloween consiguió una repercusión que trascendió su círculo habitual de seguidores y volvió a poner en primer plano a la hija de Nancy Dupláa y Pablo Echarri.