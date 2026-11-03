El próximo cumpleaños de Mirtha Legrand tendrá un número histórico, pero la conversación sobre su futuro televisivo ya se adelantó al festejo. Mientras la conductora se prepara para llegar a los 100 años el 23 de febrero, una versión puso bajo la lupa quién ocupará la cabecera de las cenas en la próxima temporada.

Moria Casán aparece como la figura que El Trece tendría en mente para ese espacio. Actualmente al frente de La mañana con Moria, la conductora podría sumar una propuesta nocturna con invitados. El nombre fue mencionado por Adrián Pallares en Intrusos, donde describió los movimientos que estaría evaluando el canal para su programación de 2027.

El planteo del periodista apunta a conservar una cita reconocible para el público, aunque con otra anfitriona. “La idea es que la noche de El Trece los sábados siga con una versión bastante similar a la que estamos viendo ahora, pero sin Mirtha Legrand”, anticipó. La información abre un interrogante sobre la continuidad de una de las mesas emblemáticas de la televisión.

Para esa posible nueva etapa, Pallares fue concreto con la candidata: “El año que viene, las noches del sábado serían conducidas, en un formato similar a este, por Moria Casán”. Según su información, el proyecto comenzaría en marzo. La intención sería mantener los encuentros alrededor de una mesa y las conversaciones con invitados, con la impronta de la diva.

Hasta ahora, la ausencia de Mirtha Legrand está cubierta por Juana Viale, que asumió la conducción mientras su abuela se recupera de una neumonía. A los 99 años, la Chiqui permanece enfocada en su recuperación y acompañada por sus seres queridos.

Detrás del posible desembarco de Moria Casán en las noches también habría un fuerte interés de las autoridades de la señal. “Se haría cargo de estas cenas o de algo similar. A Moria le gusta mucho al canal. Me dijeron que Adrián Suar la quiere a Moria para hacer radio, televisión, lo que haya”, sostuvo Pallares al explicar por qué su nombre estaría en consideración.

Por el momento, no hay una confirmación oficial de que Moria Casán vaya a reemplazar a Mirtha Legrand. La versión deja pendiente una definición que excede la elección de una conductora: cuánto conservaría esa propuesta de las tradicionales cenas y qué lugar tendría el estilo de su posible nueva anfitriona.