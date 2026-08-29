A pocos días de haber cumplido 80 años, Moria Casán volvió a demostrar que su personalidad no conoce límites. La actriz y conductora decidió cambiar una celebración multitudinaria por unos días de descanso en el Caribe, donde se mostró disfrutando del mar, la arena y el calor con distintos looks que no pasaron inadvertidos entre sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, Moria Casán publicó una serie de fotografías desde el paradisíaco destino y recibió una enorme cantidad de reacciones. En las postales aparece con una malla enteriza animal print, lentes de sol y diferentes poses frente al mar. También se animó a lucir una bikini triangular con estampado de leopardo, sombrero negro y anteojos blancos, en una producción que rápidamente superó los 100 mil “me gusta”.

El registro incluyó además una postal mucho más relajada: la diva apareció recostada sobre la arena, descalza y con un vestido largo de red transparente decorado con flores de tonos intensos. En otra de las imágenes se la pudo ver junto a una palmera, mientras que el atardecer y la vegetación característica del Caribe completaron el escenario elegido para su descanso.

Moria deslumbró a todos en la playa

Como era de esperar, la publicación generó una catarata de comentarios de figuras del espectáculo. Fito Páez fue uno de los primeros en reaccionar y escribió: “Diosa salvaje”. Guido Zaffora utilizó emojis de fuego y lanzó: “ABUELLLLLAAMUJEEEEERRR”, mientras que Pepe Ochoa repitió la expresión. La Barby, por su parte, resumió su reacción con un contundente: “Fuega”.

La escapada había sido planificada por Moria Casán como una manera diferente de celebrar sus ocho décadas. Antes del viaje, la artista había contado que no quería atravesar el esfuerzo de organizar un gran evento. “No me imagino una fiesta en los 80. La descarté. La iba a hacer, pero nada mejor que irme de viaje”, había explicado a Gente, dejando en claro que prefería regalarse un momento de descanso.

Sin embargo, antes de partir también hubo un encuentro íntimo. Moria festejó en su casa de Parque Leloir junto a Sofía Gala Castiglione, sus nietos Helena y Dante, su amiga Zeta y un grupo reducido de allegados. La celebración tuvo sushi y tortas personalizadas, con frases emblemáticas de la diva como “¿Quiénes son?”, “Soy el obelisco con tetas” y “El decorado se calla”.

Moria deslumbró a todos en la playa

El cumpleaños coincidió además con un momento muy especial de su carrera: el estreno de Moria, la producción biográfica que llegó a Netflix el 14 de agosto, apenas dos días antes de su cumpleaños. La serie repasó distintos momentos de su vida y trayectoria, y volvió a instalar a la figura de La One en el centro de la escena.

Mientras continúa disfrutando de sus vacaciones, Moria Casán también compartió una fotografía junto a Galo Sotto, su asistente personal, además de imágenes nocturnas del resort. Entre el mar, las palmeras y sus llamativos looks, la diva dejó otra muestra de su estilo inconfundible y confirmó que, a los 80 años, continúa disfrutando de la vida bajo sus propias reglas.