En medio del conflicto que atraviesa Tini Stoessel con sus padres por el manejo de su carrera y sus ingresos, Nicole Neumann recordó una experiencia personal que guarda algunas similitudes. La modelo comenzó a trabajar cuando era apenas una niña y durante varios años su madre estuvo al frente de distintos aspectos vinculados con su actividad profesional.

Consultada en Intrusos por la situación de Tini Stoessel, Nicole reconoció que atravesó un escenario parecido, aunque evitó establecer una comparación directa. La esposa de Manu Urcera prefirió mantener cautela y aclaró que desconoce qué ocurrió puertas adentro de la familia Stoessel. "De otras familias no puedo opinar porque no lo sé, no sé qué es lo que pasó, no sé la interna, no tengo ni idea", explicó.

Sin embargo, Nicole Neumann sí se refirió al impacto que puede tener el dinero dentro de un vínculo familiar. "Es una pena, obviamente, escuchar que la plata complica a veces tanto lazos familiares, ¿no?", sostuvo durante la entrevista. Al mismo tiempo, dejó en claro que no suele regresar sobre los episodios más dolorosos de su propia historia porque considera que forman parte de una etapa que ya quedó atrás.

La modelo tenía apenas 12 años cuando comenzó a trabajar en campañas, revistas y pasarelas. Durante esos primeros años, Claudia Neumann, su madre, la acompañó y posteriormente asumió tareas vinculadas con la representación de su carrera. La situación cambió cuando Nicole llegó a la mayoría de edad y decidió tomar personalmente las riendas de sus contratos y de sus ingresos.

"Yo cuando cumplí la mayoría de edad, fui, me planté y dije: 'bueno, a partir de ahora voy a negociar yo, voy a recibir yo el dinero, y se te van a entregar tus comisiones de lo que vos traigas'", relató Nicole Neumann al recordar aquella determinación. Según explicó, su decisión no fue bien recibida y terminó profundizando una distancia que con el paso del tiempo se volvió prácticamente definitiva.

El manejo del dinero fue uno de los puntos más sensibles de la relación entre Nicole Neumann y Claudia Neumann. Años después, la modelo llegó a preguntarse qué había ocurrido con parte de lo que había ganado durante su infancia y adolescencia. En 2024, incluso manifestó que desconocía "dónde fue a parar la plata", aunque luego evitó continuar con el tema y sostuvo que prefería considerar aquella etapa como algo cerrado.

Nicole Neumann se solidarizó con Tini

Claudia Neumann, por su parte, dio públicamente su propia versión de los hechos. La madre de Nicole negó haberse apropiado indebidamente de los ingresos de su hija y explicó que inicialmente la acompañó y luego trabajó como su representante a cambio de una comisión. También aseguró que dejó su actividad profesional para dedicarse a la carrera de la modelo y que los ingresos familiares se utilizaban para cubrir distintos gastos.

Más allá de la cuestión económica, el vínculo entre ambas quedó atravesado por otros conflictos relacionados con la crianza y las diferencias personales. Consultada sobre la posibilidad de una reconciliación, Nicole Neumann fue contundente y puso a sus hijos en el centro de sus prioridades: "Mi vínculo fuerte y mis únicos amores incondicionales son mis hijos. Eso es lo único que te puedo decir. Ellos". Con esa frase, dejó en claro que por ahora no contempla reconstruir el vínculo con su madre.