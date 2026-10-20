La muerte de Antonio Grimau, a los 82 años, provocó una profunda tristeza en el ambiente artístico argentino. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que despidió al intérprete y destacó su extensa carrera en el teatro, el cine y la televisión. Hasta el momento, no se informó oficialmente cuál fue la causa de su fallecimiento.

El actor se encontraba internado en el Hospital Municipal de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer, aunque no trascendieron precisiones sobre el cuadro que motivó su hospitalización ni sobre las circunstancias de sus últimas horas. Por eso, mientras sus colegas y seguidores lamentan su partida, todavía no hay una explicación confirmada sobre qué provocó su muerte.

Uno de los antecedentes médicos más delicados de Grimau se remonta a 2021, cuando contrajo coronavirus y desarrolló una neumonía bilateral. La enfermedad lo mantuvo internado durante casi dos meses y su estado llegó a ser crítico, al punto de necesitar asistencia respiratoria. Además, una recaída hizo necesaria una nueva internación.

¿Qué le pasó a Antonio Grimau?

Al recordar aquella experiencia, el artista contó que había perdido 22 kilos y que necesitó varios meses de rehabilitación para recuperar la fuerza muscular. Las consecuencias fueron tan importantes que llegó a dudar de sus posibilidades de volver a caminar. “Estoy vivo de milagro”, expresó al describir la gravedad de lo que había vivido.

Aunque consiguió salir adelante, la recuperación fue extensa y exigente. En enero de 2026, durante una entrevista en la que repasó distintos momentos de su vida, Antonio Grimau volvió a hablar de las secuelas que le había dejado aquella internación. También recordó que había contraído COVID-19 en más de una oportunidad y que la pérdida de masa muscular había condicionado su movilidad.

Con el paso del tiempo, el actor logró regresar a su actividad profesional y reencontrarse con el escenario. Formó parte de Vamo' los pibes, una obra teatral en la que compartió elenco con Raúl Lavié, Osvaldo Laport y Osvaldo Santoro en el Multiteatro. Su vuelta al trabajo representó un paso significativo después de atravesar una de las etapas más difíciles de su vida.

¿Qué le pasó a Antonio Grimau?

La trayectoria de Grimau dejó una huella en distintas generaciones de espectadores, gracias a sus interpretaciones en producciones teatrales y audiovisuales. Su presencia en la ficción argentina lo convirtió en una figura reconocida del espectáculo nacional, mientras que su historia de recuperación había permitido conocer el costado más vulnerable de una carrera marcada por décadas de trabajo.

Tras conocerse la noticia, se espera que más colegas, compañeros y figuras del ambiente artístico compartan sus despedidas y recuerdos. Mientras tanto, la causa de la muerte de Antonio Grimau permanece sin confirmación oficial, por lo que no corresponde atribuir su fallecimiento a la enfermedad que había atravesado años atrás.