El reconocido actor Antonio Grimau murió este martes a los 82 años. Así lo confirmó la Asociación Argentina de Actores y Actrices a través de un comunicado en redes sociales.

"Despedimos al actor Antonio Grimau. A través de su trabajo en los escenarios y las pantallas, construyó una sólida trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino. Abrazamos a sus seres queridos en este momento de dolor",

El deceso sorprendió al mundo del espectáculo porque, más allá de su edad, Grimau continuaba sobre las tablas. Incluso durante este año, junto a Betiana Blum en la obra "El diario de Adán y Eva".

Una carrera que empezó por un aviso de diario

Antonio Rebolini —su nombre real— nació el 10 de marzo de 1944 en Remedios de Escalada, Lanús. Su llegada a la actuación fue casi casual. A los 16 años encontró un aviso en el diario Clarín que buscaba actores para una obra de Bertolt Brecht en el Teatro Charles Chaplin de Almagro.

Murió Antonio Grimau, el actor de "Sandro de América", a los 82 años

"Eso me salvó la vida. Tenía 16 años y me quedé cuatro años en el Chaplin", recordó años después. Se formó con Juan Carlos Gené y construyó una carrera que atravesó más de seis décadas.

El galán que se convirtió en un actor versátil

Grimau se consolidó como uno de los rostros más reconocidos de las ficciones argentinas. Entre sus trabajos televisivos más recordados figuran "Rolando Rivas, taxista", "Soy gitano", "Padre Coraje", "Valientes", "Herederos de una venganza" y "Solamente vos".

Pero uno de sus papeles de mayor reconocimiento llegó en 2018. Interpretó a Roberto Sánchez en la etapa adulta de "Sandro de América", la miniserie dirigida por Adrián Caetano. Por ese trabajo recibió el Premio Martín Fierro como actor protagonista de unitario o serie.

En cine debutó en 1974 con "La Mary", junto a Susana Giménez y Carlos Monzón. También participó en "Caballos salvajes" y "Angélica".

El teatro, su gran pasión

El teatro ocupó un lugar central en su vida. Participó en más de 50 obras, entre clásicos, comedias y musicales. Se destacó en "Los invertidos" (1990), bajo la dirección de Alberto Ure, junto a Cristina Banegas y Lorenzo Quinteros en el Teatro San Martín. También interpretó "Hamlet" y formó parte de "Hello, Dolly!" junto a Lucía Galán.

Entre sus trabajos más recientes se encuentra "Vamo' los pibes", presentada en 2026 en el Multiteatro, junto a Osvaldo Laport, Raúl Lavié y Osvaldo Santoro.

Una vida marcada por pérdidas y resiliencia

Detrás de su trayectoria, Grimau atravesó duelos profundos. Durante su adolescencia perdió a sus padres y a una hermana en un lapso de siete meses. Años más tarde debió enfrentar la muerte de su hijo Lucas, ocurrida en 2010.

En 2021 atravesó una grave internación por coronavirus que lo mantuvo casi dos meses hospitalizado. Perdió 22 kilos y señaló que volver a los escenarios fue clave en su recuperación.

Para conocer más sobre su trayectoria, los interesados pueden consultar el sitio oficial de la Asociación Argentina de Actores.