Oscar “Negro” González Oro murió este viernes en Punta del Este, Uruguay, a los 74 años. El periodista, locutor y conductor había construido una carrera de casi cuatro décadas y se convirtió en una de las voces más reconocibles de la radio argentina. Nacido en Mendoza el 16 de octubre de 1951, dejó una marca profunda tanto en el aire como en la televisión.

Su vínculo con los medios comenzó de manera inesperada durante su adolescencia, cuando tuvo la posibilidad de pasar música en Radio de Cuyo durante un verano. Antes de dedicarse definitivamente a la comunicación, intentó otros caminos y estudió Abogacía y Psicología, además de trabajar en los negocios de su familia. Sin embargo, el contacto con el micrófono terminó inclinando la balanza.

En 1989 llegó uno de los primeros grandes pasos de su carrera: comenzó a conducir un programa propio en FM Playa Verde de Pinamar. Allí se encargaba de seleccionar la música y mantenía un contacto directo con los oyentes. Más tarde pasó por Radio Del Plata, donde se desempeñó como productor y conductor, hasta que en 1998 recibió una convocatoria que cambiaría para siempre su recorrido profesional.

Fue Daniel Hadad quien lo incorporó al proyecto de Radio 10. El 4 de enero de 1999 debutó El oro y el moro, ciclo que rápidamente se transformó en un fenómeno radial. Junto a figuras como Eduardo Feinmann, Laura Ubfal, Fernando Carlos y Claudio Zin, alcanzó cifras extraordinarias de audiencia. Sobre el espíritu de aquel programa, González Oro resumía: "Es alegría lo que buscamos volcarle a la gente y sobre todo hacerla sentir acompañada".

El éxito en la radio también abrió las puertas de la televisión para González Oro. Integró la recordada mesa de Polémica en el bar junto a Gerardo Sofovich y encabezó distintos ciclos, entre ellos Cotidiano, Posdata, Noches negras y Los unos y los otros. También compartió pantalla con Beto Casella y Baby Etchecopar, mientras que su última experiencia televisiva fue al frente de Nosotros a la mañana, por El Trece.

En su vida privada, el conductor estuvo casado con Estela, con quien tuvo a su hijo Agustín. También crió a Pablo, hijo de su hermano Armando, a quien consideró uno de sus hijos del corazón. En 2016 hizo pública su relación con el periodista uruguayo “Tato” Cabrera, en un momento significativo de su historia personal.

La salud también marcó algunos momentos importantes en los últimos años de su vida. En 2017 atravesó una compleja operación a corazón abierto en la que le colocaron tres bypass. Tres años después, durante la pandemia, decidió dejar atrás Buenos Aires para instalarse definitivamente en Punta del Este, donde encontró una vida más tranquila y rodeada de naturaleza.

A lo largo de su extensa trayectoria, Oscar “Negro” González Oro construyó un estilo propio que quedó asociado para siempre a su voz y a su manera de acompañar a quienes estaban del otro lado de la radio. Su histórica frase “¡Dale gasss!” se convirtió en una de sus marcas registradas. También recibió el carnet de locutor del ISER como reconocimiento a su trayectoria y llegó a grabar un disco en 2005. Su muerte deja una enorme huella en la comunicación argentina.