El estado de salud de Mirtha Legrand volvió a mostrar señales alentadoras este viernes, luego de que el Sanatorio Mater Dei difundiera un nuevo parte médico. La institución informó que la conductora continúa evolucionando favorablemente, aunque permanecerá internada para seguir de cerca su recuperación.

De acuerdo con el comunicado firmado por el director médico del establecimiento, Dr. Enrique Echagüe, la presentadora presenta una evolución positiva de su cuadro respiratorio. El documento médico destacó especialmente que “se encuentra muy bien de su cuadro respiratorio”, una señal que llevó tranquilidad a su entorno y a sus seguidores.

En paralelo a esta mejoría, los profesionales indicaron que Mirtha Legrand logró aumentar progresivamente su nivel de actividad física. Este avance se produce a partir del trabajo que viene realizando junto al equipo de kinesiología, que acompaña su recuperación durante su estadía en el centro de salud porteño.

Así está Mirtha Legrand

Sin embargo, pese a la evolución favorable, los médicos resolvieron que la histórica conductora continuará internada. La decisión responde a la necesidad de completar el proceso de recuperación bajo supervisión profesional y evitar una salida anticipada que pudiera afectar su evolución.

La intención del equipo médico es que Mirtha Legrand pueda retomar sus actividades habituales cuando se encuentre completamente recuperada. Por ese motivo, la prioridad continúa siendo que alcance las condiciones físicas necesarias antes de recibir el alta y regresar a su rutina.

El nuevo parte también llevó tranquilidad respecto del seguimiento que se realiza sobre su estado general. Desde el Sanatorio Mater Dei remarcaron que la evolución viene siendo favorable y que el tratamiento continúa acompañado por los profesionales que intervienen en su recuperación.

Así está Mirtha Legrand

A través del comunicado, la institución también agradeció la actitud mantenida durante estos días por quienes siguen de cerca la situación de la conductora. En ese sentido, destacaron especialmente la comprensión y el respeto con los que se está manejando la información relacionada con su estado de salud.

Por último, el centro médico anticipó cuándo volverá a brindar información oficial. Si durante el fin de semana no aparecen modificaciones inesperadas en el cuadro clínico, el próximo parte médico de Mirtha Legrand será difundido recién el lunes.