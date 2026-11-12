De qué murió Paolo el Rockero: la dura enfermedad que padeció el actor Jorge Montejo

Jorge Montejo murió a los 68 años en Tandil, donde estaba internado en el Hospital Santamarina por un cuadro de pulmonía. Carolina Bisgarra comunicó la noticia en Corta por Lozano, por Telefe. El actor, conocido por su personaje de Paolo el Rockero, había hablado en distintas ocasiones de los problemas de salud que atravesó y que lo acompañaron hasta sus últimos segundos de vida.
En 1986, el humorista se presentó como Paolo en Badía & Cía, el programa de Juan Alberto Badía. Más tarde, el personaje adoptó el nombre con el que se hizo conocido. La vincha, la melena oscura y las remeras estampadas lo volvían reconocible, y dos latiguillos acompañaban sus apariciones: “Uhhh... loco” y “¡Qué mala onda!”.
Jorge Montejo había hablado en entrevistas de su adicción a la cocaína y de lo que perdió en esa etapa. Contó que llegó a “perder todo” y que fue internado en un establecimiento neuropsiquiátrico. Al explicar cómo había empezado a consumir, situó ese momento después de una separación que lo había afectado.
El actor recordó aquella ruptura y la advertencia que le había hecho un amigo: “La gente dice que entré en eso porque me movía en el ambiente artístico, pero nada que ver. Me había dejado una chica que amaba mucho y con la que salí desde 1988 hasta 1993. Me sentí mal, vi a unos chicos que estaban haciendo eso y probé. Un amigo me dijo: ‘Jorge, mirá que esto te puede hacer perder todo’, pero no le di bola”.
El cigarrillo fue el tema de su última publicación en Instagram. El humorista contó que había llegado a los 66 años convencido de que era tarde para cambiar una costumbre de años. En ese mensaje explicó cómo había tomado la decisión de dejar de fumar y qué cambios notaba en su rutina.
En el posteo escribió: “Casi cinco meses sin fumar. Siempre fumé entre 20 y 40 cigarrillos por día, la tos incontrolable todas las mañanas ya era rutina para mí. Y a mis 66 años asumí que ya es tarde para cambiar. Pero no, decidí dejar de poner mis deseos antes de mi bienestar. Ya no hay más tos, no me canso al caminar, duermo mucho mejor. Si todavía no dejaste el cigarrillo, esta es tu oportunidad para hacerlo”.
El humorista pasó sus últimos días internado en el Hospital Municipal Ramón Santamarina de Tandil, adonde había sido trasladado desde una clínica psiquiátrica. Allí le diagnosticaron la neumonía grave que le provocó la muerte.