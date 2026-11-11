Pato Sardelli de Airbag sorprendió a un niño fanático en su casa con un regalo único

Joaco Abel Velardez iba por el segundo día de su desafío cuando Pato Sardelli apareció en su casa de Don Torcuato. El chico se había propuesto tocar un tema de Airbag por día hasta que el guitarrista lo escuchara y terminó abriendo una caja que el músico había llevado para él.

Para la primera jornada eligió Un día diferente. Joaco ya había participado en programas de televisión, streams y entrevistas, y en la publicación con la que presentó el reto escribió: “Pero todavía tengo una misión pendiente: ¡llegar a Pato Sardelli!”. Ese primer posteo superó los 3.000 “me gusta” en las primeras horas.

Don Torcuato también es la localidad donde el músico formó Airbag con sus hermanos Guido y Gastón. Allí, al ver al guitarrista en la puerta de su casa, Joaco tardó en creer que fuera él. “Mentira. Mentira que sos Pato. No creo que seas Pato”, le dijo a Pato Sardelli.

Mientras lo ayudaba a abrir la caja, el guitarrista le contó por qué había ido: “Te vi tocar. Vi todo lo que hacés con la viola y te quería traer una Gibson, para que la estrenes vos”. Adentro había una guitarra eléctrica Gibson Les Paul a estrenar, de la marca con la que el músico construyó buena parte de su sonido en Airbag. “¡Nooo! No, tremenda”, alcanzó a decir Joaco al verla.

El músico acompañó el regalo con un consejo: “Acá está nueva, nueva, nueva. ¿Sabés para qué? Para que vos escribas tu historia, que ya empezaste a hacer”. También lo alentó a seguir con la música aunque encontrara dificultades en el camino. Todavía sorprendido por tener a su ídolo al lado, el chico respondió: “Estoy al lado de una persona que llenó River. Es increíble. No, no, no puedo creer.”

Una de las publicaciones del encuentro superó las 11.700 interacciones y otra versión del video rozó los 48.000 “me gusta” en pocas horas. Joaco también usó sus historias de Instagram para agradecer la visita. Con la guitarra en mano, compartió lo que todavía le costaba creer: “Pato vino a mi casa. ¿Entienden lo gigante que es?”.

En otro mensaje, Joaco agradeció a su colegio por haber confiado en él. Sobre la guitarra que le regaló Pato Sardelli, dijo que lo acompañaría toda la vida y prometió cuidarla y hacerla sonar como su ídolo.