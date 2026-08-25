La música mundial despide a una de sus figuras más influyentes. Dolly Parton murió este martes a los 80 años, según confirmó su familia a través de un comunicado difundido en redes sociales.

Con una carrera que abarcó más de seis décadas, Parton se transformó en mucho más que una cantante de country. Su influencia alcanzó al cine, la televisión, la literatura y la filantropía. Su voz, su carisma y sus canciones seguirán resonando en generaciones futuras, manteniendo vivo el legado de una de las artistas más queridas de todos los tiempos.

El sobrino de Dolly Parton confirmó la noticia de su fallecimiento

“Dolly ha vivido en la luz y ahora está en los brazos de Jesús”, expresó su sobrino Bryan Seaver, encargado de comunicar la noticia. En el mismo mensaje destacó el impacto global de la artista: “Dolly le ha abierto la puerta a generaciones de cantantes, compositores, músicos y soñadores de todos los ámbitos de la vida y en todos los continentes”.

La cantante falleció en su residencia de Nashville, Tennessee. Hasta el momento no se informaron oficialmente las causas de su muerte.

Durante el último año habían surgido especulaciones sobre su salud luego de que cancelara una serie de presentaciones previstas en Las Vegas. Sin embargo, la propia artista había desmentido los rumores y, meses atrás, aseguró que respondía favorablemente a tratamientos vinculados a su sistema inmune y digestivo.

Considerada una de las máximas exponentes de la música country, Parton construyó una carrera extraordinaria que trascendió géneros, generaciones y fronteras. Vendió millones de discos, protagonizó películas exitosas y se convirtió en un ícono cultural admirado por artistas de todo el mundo.

Los éxitos que convirtieron a Dolly Parton en una leyenda

"I Will Always Love You"

Compuesta en 1974 como una despedida profesional a su mentor Porter Wagoner, la canción se transformó en uno de los mayores clásicos de la música popular. Décadas después alcanzó una nueva dimensión gracias a la histórica versión de Whitney Houston para la película El Guardaespaldas.

"Jolene"

Inspirada en una mezcla de experiencias reales, la canción relata el temor de una mujer ante la posibilidad de perder a su pareja. Su melodía inconfundible y su letra emotiva la convirtieron en una de las obras más reconocidas de la historia del country.

"Here You Come Again"

Aunque no fue escrita por Parton, esta canción marcó uno de los momentos más exitosos de su carrera comercial. Lanzada en 1977, logró conquistar tanto las listas country como el público masivo.

"The Bargain Store"

Publicada en 1975, abordó con sensibilidad el desgaste emocional de relaciones pasadas y la búsqueda de nuevas oportunidades en el amor. Con el tiempo se transformó en otro de sus grandes números uno.

"Touch Your Woman"

Lanzada en 1972, mostró una faceta más madura y romántica de la artista. A pesar de las controversias que generó en algunas radios de la época, ayudó a consolidar su prestigio como compositora.

"9 to 5"

Nacida para la película homónima protagonizada por Jane Fonda, Lily Tomlin y la propia Parton, se convirtió en un himno para millones de mujeres trabajadoras. El tema fue un éxito mundial y reforzó su condición de estrella internacional tanto en la música como en el cine.