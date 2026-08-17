La muerte de Hayden Panettiere a los 36 años conmocionó a Hollywood y dejó una serie de interrogantes sobre lo ocurrido durante sus últimas horas. La actriz, reconocida por sus trabajos en Heroes, Nashville y la saga Scream, fue encontrada sin vida el domingo en un departamento de Greenville, Carolina del Sur. Por el momento, las autoridades no establecieron oficialmente la causa de su fallecimiento.

Uno de los elementos que permitió reconstruir la dramática escena fue la llamada al 911 realizada desde el lugar. Según los registros difundidos, una persona conocida de la actriz alertó a los servicios de emergencia porque había encontrado a una mujer inconsciente y aparentemente en paro cardíaco. La comunicación se produjo alrededor de las 13:51, antes de que los equipos médicos llegaran al domicilio.

Cuando los profesionales arribaron, encontraron a Hayden Panettiere en paro cardíaco e iniciaron maniobras de reanimación. Los equipos utilizaron soporte vital cardíaco avanzado, además de RCP, medicación, asistencia respiratoria y monitoreo del ritmo cardíaco. Sin embargo, todos los esfuerzos fueron infructuosos y la actriz fue declarada fallecida a las 14:32.

El informe preliminar del médico forense tampoco aportó una respuesta definitiva. La autopsia no detectó signos visibles de trauma y, hasta el momento, la causa y la manera de la muerte permanecen pendientes de estudios adicionales. La Policía de Greenville remarcó que la investigación continúa y que no aparecieron indicios de un homicidio ni circunstancias que permitan hablar de un hecho criminal.

Sin embargo, el contenido del llamado de emergencia generó nuevas especulaciones. En el audio difundido por distintos medios se escuchan referencias a un posible overdose, mientras fuentes vinculadas a la investigación señalaron esa hipótesis como una posibilidad. De todos modos, no existe todavía una confirmación oficial de que una sobredosis haya provocado la muerte, por lo que cualquier conclusión definitiva sería prematura.

En las horas previas a la tragedia, Hayden Panettiere había viajado desde Los Ángeles hacia Carolina del Sur junto a Brian Hickerson, con quien mantenía una relación intermitente. La actriz tenía previsto cumplir 37 años el próximo viernes. Hickerson, originario de ese estado, había retomado contacto con Panettiere en los últimos tiempos, aunque la naturaleza exacta de su vínculo al momento del fallecimiento no fue aclarada públicamente.

¿Qué pasó realmente con Hayden?

La historia personal de Hayden Panettiere también volvió al centro de la escena. Durante los últimos años, la actriz habló públicamente sobre sus problemas de adicción y la depresión posparto, además de la dolorosa decisión de ceder la custodia de su hija Kaya Evdokia Klitschko a su padre, el exboxeador Wladimir Klitschko, en 2018. En sus memorias, This Is Me: A Reckoning, expuso varios de los momentos más difíciles de su vida.

A esa historia se sumaba otra pérdida familiar que la había marcado profundamente: la muerte de su hermano menor, Jansen Panettiere, quien falleció en 2023 por una afección cardíaca que no había sido diagnosticada. En 2024, Hayden recordó aquel golpe con una frase estremecedora: “Cuando pierdes a alguien que viste en todos los momentos importantes de tu vida, justo a tu lado, te destroza el mundo”. Ahora, mientras continúa la investigación, resta conocer qué determinan los estudios forenses sobre la muerte de la actriz.