La disputa entre Tini Stoessel y Alejandro Stoessel sumó un nuevo capítulo luego de que trascendieran detalles sobre el estado emocional y de salud del productor. En Intrusos, Rodrigo Lussich aseguró que personas cercanas al padre de la cantante manifestaron preocupación y señalaron que habría vuelto a atravesar problemas de salud.

Durante la emisión de América, el periodista explicó que el entorno de Alejandro Stoessel habría brindado información de manera reservada sobre la situación. “El padre -por Alejandro- no está bien de salud. Ha vuelto a tener problemas de salud”, expresó Lussich al referirse a los dichos que recibió de personas próximas al productor.

El conductor también reprodujo una frase particularmente fuerte que habría surgido desde ese círculo íntimo. “Hay quienes dicen en el entorno que, con todo esto, ella lo está matando a su papá”, relató. Sin embargo, aclaró que esa afirmación no pudo ser comprobada y que se trataría de una expresión metafórica para describir el impacto que tendría la situación sobre la salud del hombre.

¿Empeora Alejandro Stoessel?

A su vez, el programa puso el foco en el entorno actual de Tini Stoessel y mencionó especialmente su relación con Rodrigo De Paul. Según los testimonios citados por Lussich, algunas personas cercanas al productor consideran que la cantante estaría rodeada de “malas compañías” y que no la ven atravesando su mejor momento. “No la vemos bien a Tini”, sostuvo el periodista al compartir esa versión.

En paralelo, Yanina Latorre contó en Sálvese quien pueda que intentó conocer de primera mano cómo se encuentra la cantante frente a la exposición mediática que provocó el enfrentamiento. La conductora aseguró que consultó a una amiga de la artista, quien le transmitió que Tini no tiene intención de hablar públicamente sobre el conflicto.

“Es un proceso muy doloroso para ella. Todos la acompañamos y le damos nuestro punto de vista, pero ahora se siente libre, hace lo que quiere, proyecta, y eso la tiene en una versión superlinda y sana. Ella está convencida de que todo se va a acomodar”, contó Latorre sobre el mensaje que recibió.

¿Empeora Alejandro Stoessel?

La periodista también analizó el vínculo entre Tini Stoessel y su padre y recordó el papel que tuvo Alejandro Stoessel en los comienzos de la carrera de su hija. Según explicó, la cantante podría sentir cierta deuda emocional con él por el impulso que recibió cuando surgió la posibilidad de trabajar para Disney, en una etapa en la que el productor atravesaba dificultades laborales.

Mientras continúan las versiones cruzadas, el conflicto entre Tini Stoessel y Alejandro Stoessel permanece rodeado de hermetismo. Desde el entorno de la artista sostienen que ella atraviesa un proceso personal de liberación y que confía en que las diferencias familiares puedan resolverse, mientras las declaraciones televisivas mantienen la preocupación por el estado del productor.