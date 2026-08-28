Araca Teatro se prepara para un nuevo fin de semana con propuestas que combinan música en vivo y teatro, con dos espectáculos que buscan convocar a públicos de distintas edades de Neuquén. Lala Vega, actriz, docente y fundadora del espacio, adelantó todos los detalles de la programación durante una entrevista en el programa La segunda mañana, que se transmite por AM550.

“Fuego Sagrado” llegará el sábado con un tributo a Santana protagonizado por músicos de la región.

La primera propuesta será el sábado a las 21, con Fuego Sagrado, un tributo a Carlos Santana protagonizado por una banda integrada por siete músicos de la región. Según explicó Vega, se trata de un espectáculo de gran despliegue musical que recorre el repertorio del reconocido artista y que promete una experiencia especialmente atractiva tanto para sus seguidores como para quienes recién descubren su música.

El domingo, en tanto, llegará el teatro con “La lengua es un músculo, pero el lenguaje es un virus”, una propuesta de humor protagonizada por la propia Lala Vega. La obra presenta a un personaje que lleva 24 años encerrado en una cabaña mientras intenta terminar una tesis vinculada con las palabras. Se trata de un espectáculo unipersonal dirigido por Gabriel Wolf, con juegos de lenguaje, situaciones absurdas y momentos que también invitan a la reflexión.

“La lengua es un músculo, pero el lenguaje es un virus” combina humor, juegos de palabras y reflexión.

La actriz destacó que la obra es apta para todo público y que incluso puede ser disfrutada por familias con chicos. Además, ambas propuestas cuentan con entradas anticipadas y descuentos, por lo que desde Araca Teatro recomiendan reservar con tiempo debido a la demanda. Las reservas se realizan a través del WhatsApp de la sala.

Araca Teatro prepara además una función especial de “Desgracia con suerte” por el Día del Maestro.

La agenda continuará en septiembre con nuevas propuestas y una función especial por el Día del Maestro. Vega adelantó la presentación de Desgracia con suerte, una obra inspirada en la historia real de una maestra rural y concebida especialmente para generar una combinación de humor, emoción y reflexión sobre el mundo docente. Las funciones están previstas para el 10 y 11 de septiembre y estarán abiertas al público en general.

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