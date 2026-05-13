La relación entre Sebastián Ortega y Valentina Zenere atraviesa uno de sus momentos más delicados luego de que se conocieran detalles de una supuesta tercera en discordia. En las últimas horas, en televisión abierta mostraron fotos de la mujer señalada por los rumores y el tema explotó rápidamente en redes sociales.

La información salió a la luz en el programa Puro Show, donde aseguraron que el productor habría mantenido durante años un vínculo cercano con otra mujer, incluso desde antes de comenzar su romance con la actriz. Según contaron en el ciclo, la protagonista de esta historia sería Malena Firpo, una modelo y ex bailarina de 38 años ligada actualmente al rubro gastronómico.

Durante la emisión, la panelista Nancy Duré explicó cómo habría comenzado el supuesto vínculo entre Ortega y Firpo. “Esta mujer, Malena, estaba de novia con un vecino de Sebastián Ortega cuando él estaba soltero. Él le empieza a hablar por redes y entablan una amistad”, comentó al aire, dejando entrever que esa cercanía fue creciendo con el tiempo.

De acuerdo a lo relatado, las sospechas comenzaron a circular entre vecinos de exclusivos countries de zona norte, donde varios habrían notado movimientos repetidos y encuentros llamativos. Incluso, mencionaron que existirían registros de ingresos que despertaron dudas dentro del barrio privado y también entre personas cercanas al entorno familiar.

Uno de los datos que más llamó la atención fue el relacionado con el cumpleaños de Sebastián Ortega. Según revelaron en el programa, el 14 de agosto de 2024, Malena Firpo habría ingresado al country cerca de las 17.37 y se retiró aproximadamente una hora más tarde. Ese episodio habría sido uno de los tantos que comenzaron a alimentar las versiones.

Además, también se habló de otro episodio ocurrido en febrero de 2025. Un electricista que realizaba trabajos en viviendas del barrio habría visto a Malena Firpo salir de la casa del productor, algo que incrementó todavía más las sospechas dentro del entorno cercano.

¿Fin del amor para Sebastián Ortega?

La situación habría escalado definitivamente en octubre de 2025, cuando Malena Firpo fue vista retirándose del lugar junto a Sebastián Ortega mientras su entonces pareja estaba de viaje en Europa. Poco después, esa relación sentimental terminó y comenzaron a conocerse más detalles sobre los supuestos encuentros.

Mientras tanto, Valentina Zenere se mantiene en silencio y evita hacer declaraciones públicas sobre la crisis con Sebastián Ortega. Sin embargo, la filtración de las fotos y los rumores de infidelidad ya generaron un enorme revuelo en el mundo del espectáculo.