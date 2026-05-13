La carrera de Sofía Gonet no deja de sumar capítulos inesperados. Luego de convertirse en una de las figuras más comentadas de MasterChef Celebrity 2026, la influencer conocida como “La Reini” recibió una nueva propuesta televisiva que promete mantenerla en el centro de la escena. La noticia fue revelada en el programa Sálvese quien pueda, donde confirmaron que será parte del reality Popstars.

La encargada de anunciarlo fue Pía Shaw, quien dio detalles sobre la incorporación de la creadora de contenido al formato. “Estoy hablando de Popstars y se acaba de confirmar que la señorita Sofía Gonet, alias La Reini, se suma al formato”, comentó la panelista al aire, generando sorpresa entre sus compañeros y en las redes sociales.

Quien también celebró la noticia fue Yanina Latorre, conductora del ciclo, que destacó el impacto que dejó la influencer en la pantalla de Telefe. “Cómo quedaron encantados con ella en Telefe, eh. Me gusta”, expresó. La periodista además remarcó el crecimiento mediático que tuvo La Reini luego de su participación en el certamen culinario.

En medio de los elogios, Nico Peralta recordó otro de los logros recientes de la influencer: su nominación a revelación en los próximos Martín Fierro. “Recordemos que está nominada el lunes a revelación”, señaló el periodista. Yanina volvió a respaldarla y aseguró: “Estuvo muy bien en MasterChef, me gusta mucho La Reini cada vez que aparece”.

Mientras su presente laboral atraviesa uno de los mejores momentos, Sofía Gonet también decidió sincerarse sobre su situación sentimental. En una entrevista con Infama, la influencer habló por primera vez sin filtros sobre cómo atraviesa la separación de Homero Pettinato y confesó que está enfocada completamente en sí misma.

“Se puede decir que estoy bien. Estoy bien, sí, estoy tranquila”, expresó al comenzar la charla. Sin embargo, reconoció que atravesó semanas difíciles a nivel emocional: “Tuve un mes sentimental complicado”. Sus declaraciones rápidamente se viralizaron por el tono honesto con el que describió su presente.

La influencer además sorprendió al revelar la determinación que tomó tras la ruptura. “Me mantengo en el celibato aunque no me crean. Te lo juro, me mantengo en el celibato”, lanzó entre risas. También contó que está realizando un fuerte trabajo personal: “Estoy haciendo mucha terapia también. Cuatro veces por semana, más o menos”.

Por último, Sofía Gonet fue contundente cuando le preguntaron sobre los recientes dichos de Homero Pettinato, quien había asegurado seguir enamorado de ella. “Yo no sigo enamorada. No creo que él esté enamorado de mí tampoco. Para mí miente”, disparó. Además, aclaró que actualmente mantienen “contacto cero”, marcando así un cierre definitivo en la relación.