La productora argentina Violeta Kreimer, nacida en Vicente López y radicada en París, ganó el Oscar al Mejor Cortometraje de Ficción como parte del equipo de la película Deux personnes échangeant de la salive.

El reconocimiento fue entregado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en una categoría con una particularidad: el premio terminó en empate entre dos producciones, algo poco habitual en los premios de Hollywood.

La obra producida por Kreimer compartió el galardón con el cortometraje The Singers, dirigido por Sam Davis.

El cortometraje que llevó a Violeta Kreimer al Oscar

El film Deux personnes échangeant de la salive (traducido como “Dos personas intercambiando saliva”) fue dirigido por Alexandre Singh y Natalie Musteata.

La historia se desarrolla en una París distópica, donde el contacto afectivo está prohibido y puede ser castigado incluso con la muerte. En ese contexto, la violencia física se convierte en una forma aceptada de interacción social.

El relato sigue a una compradora compulsiva de una tienda de lujo que se enamora de una vendedora. Ese vínculo afectivo desencadena una serie de consecuencias en una sociedad donde besarse es considerado un crimen.

El proyecto ya había tenido recorrido en el circuito internacional, con participación en decenas de festivales de cine y varios premios antes de llegar a la ceremonia de los Oscar.

El galardón fue compartido con The Singers, dirigido por Sam Davis y basado en un relato del escritor ruso Ivan Turgenev.

La historia transcurre en un bar de barrio, donde un grupo de hombres participa en un improvisado concurso de canto. A través de la música, los personajes buscan conexión emocional y redención personal.

Quién es Violeta Kreimer

Violeta Kreimer es una productora argentina nacida en Vicente López, en la provincia de Buenos Aires, que vive en París desde sus 20 años.

Su formación comenzó en el Liceo Francés y continuó con estudios de Ciencias Políticas, carrera que completó en la capital francesa.

Antes de dedicarse al cine, desarrolló una carrera de once años en el mundo del arte contemporáneo.

Durante ese período:

Trabajó en el ámbito de la fotografía .

Dirigió el taller del artista Xavier Veilhan .

Participó del entorno artístico vinculado a la Bienal de Venecia 2017, donde Veilhan representó a Francia.

Posteriormente fundó la productora Misia Films junto a la productora italiana Valentina Merli. La compañía surgió durante el inicio de la pandemia de Covid-19.

Cómo nació el proyecto que terminó en un Oscar

El origen del cortometraje ganador se remonta al período de confinamiento por la pandemia.

Según relató Kreimer, la idea inicial surgió como una serie filmada dentro de galerías de arte cerradas durante la cuarentena.

Cuando terminaron las restricciones sanitarias, el proyecto continuó desarrollándose con filmaciones nocturnas en París y finalmente evolucionó hacia el cortometraje dirigido por Alexandre Singh y Natalie Musteata.

Ese proceso creativo terminó llevando a la producción hasta la premiación más importante del cine mundial.