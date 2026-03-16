Con la mirada del mundo del cine puesta en Hollywood, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas celebró una nueva edición de los Premios Oscar. A continuación, todos los ganadores de la 98° ceremonia, que reconoce a las producciones y artistas más destacados del último año en la industria cinematográfica.
Todos los ganadores de los Premios Oscar 2026:
Mejor Película:
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supremo
Una batalla tras otra
El agente secreto
Valor sentimental
Pecadores
Sueños de trenes
Ganador: Una batalla tras otra
Mejor Dirección:
Chloe Zhao, Hamnet
Josh Safdie, Marty Supremo
Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
Joachim Trier, Valor sentimental
Ryan Coogler, Pecadores
Ganador: Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
Mejor Actor Protagonista:
Timothée Chalamet, Marty Supremo
Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra
Ethan Hawke, Blue Moon
Michael B. Jordan, Pecadores
Wagner Moura, El agente secreto
Ganador: Michael B. Jordan, Pecadores
Mejor Actriz Protagonista:
Jesse Buckley, Hamnet
Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson, Song Sung Blue
Renata Reinsve, Valor sentimental
Emma Stone, Bugonia
Ganadora: Jesse Buckley, Hamnet
Mejor Actor de Reparto:
Benicio del Toro, Una batalla tras otra
Jacob Elordi, Frankenstein
Delroy Lindo, Pecadores
Sean Penn, Una batalla tras otra
Stellan Skarsgård, Valor sentimental
Ganador: Sean Penn, Una batalla tras otra
Mejor Actriz de Reparto:
Elle Fanning, Valor sentimental
Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental
Amy Madigan, La hora de la desaparición
Wunmi Mosaku, Pecadores
Teyana Taylor, Una batalla tras otra
Ganadora: Amy Madigan (La hora de la desaparición)
Mejor Guion Adaptado:
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Una batalla tras otra
Sueños de trenes
Ganador: Una batalla tras otra
Mejor Guion Original:
Blue Moon
Fue solo un accidente
Marty Supremo
Valor sentimental
Pecadores
Ganador: Pecadores
Mejor Cortometraje Animado:
Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
The Three Sisters
Ganador: The Girl Who Cried Pearls
Mejor Diseño de Vestuario:
Avatar: Fuego y cenizas
Frankenstein
Hamnet
Marty Supremo
Pecadores
Ganador: Frankenstein
Mejor Dirección de Casting:
Hamnet
Marty Supremo
Una batalla tras otra
El agente secreto
Pecadores
Ganador: Una batalla tras otra
Mejor Cortometraje de Ficción:
Butcher’s Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen’s Period Drama
The Singers
Two People Exchanging Saliva
Ganadores: empate entre The Singers y Two People Exchanging Saliva
Mejor Maquillaje y Peinado:
Frankenstein
La hermanastra fea
Pecadores
La máquina
Kokuho
Ganador: Frankenstein
Mejor Banda Sonora Original:
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Una batalla tras otra
Pecadores
Ganador: Pecadores
Mejor Película Animada:
Arco
Elio
Las guerreras K-Pop
Little Amélie or the Character of Rain
Zootopia 2
Ganador: Las guerreras K-Pop
Mejor Fotografía:
Frankenstein
Marty Supremo
Una batalla tras otra
Pecadores
Sueños de trenes
Ganador: Pecadores
Mejor Largometraje Documental:
Alabama: presos del sistema
Abrázame en la luz
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody contra Putin
La vecina perfecta
Ganador: Mr. Nobody contra Putin
Mejor Cortometraje Documental:
All the Empty Rooms
Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: Were and Are Gone
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness
Ganador: All the Empty Rooms
Mejor Montaje:
F1
Marty Supremo
Una batalla tras otra
Valor sentimental
Pecadores
Ganador: Una batalla tras otra
Mejor Película Internacional:
El agente secreto
Fue solo un accidente
Valor sentimental
Sirat
The Voice of Hind Rajab
Ganador: Valor sentimental
Mejor Canción Original:
“Dear Me” de Diane Warren: Relentless
“Golden” de Las guerreras K-Pop
“I Lied to You” de Pecadores
“Sweet Dreams of Joy” de Viva Verdi
“Train Dreams” from Sueños de trenes
Ganador: “Golden” de Las guerreras K-Pop
Mejor Diseño de Producción:
Frankenstein
Hamnet
Marty Supremo
Una batalla tras otra
Pecadores
Ganador: Frankenstein
Mejor Sonido:
F1
Frankenstein
Una batalla tras otra
Pecadores
Sirat
Ganador: F1
Mejores Efectos Visuales:
Avatar: Fuego y cenizas
F1
Jurassic World: Renace
The Lost Bus
Pecadores
Ganador: Avatar: Fuego y cenizas