El paso de Ricardo Arjona por la Argentina no quedó limitado a los escenarios. Después de una serie de conciertos que volvieron a acercarlo a su público local, el cantante aprovechó su estadía para hacer una escapada por la Patagonia y mostrar una faceta mucho más relajada.

La publicación despertó una fuerte reacción entre sus seguidores, no solo por las imágenes, sino también por el clima de viaje que transmitió. En las fotos y videos se lo vio rodeado de paisajes imponentes, navegando, caminando y disfrutando de uno de los destinos más buscados del sur argentino.

Entre los lugares elegidos por Ricardo Arjona apareció El Calafate, uno de los puntos turísticos más emblemáticos de Santa Cruz. Desde allí, el artista recorrió la zona del Glaciar Perito Moreno, donde combinó paseos en barco, caminatas y una experiencia de trekking sobre el hielo.

La postal más comentada llegó acompañada por un mensaje que resumió su sensación ante el paisaje patagónico. “El sur del sur. Cuando el fin del mundo se parece al principio. Gente buena, y lugares que no se olvidan. Calafate, gracias por el cariño”, escribió en sus redes sociales junto al material de su viaje.

Ricardo Arjona visitó la Patagonia Argentina.

No fue una publicación más dentro de su recorrido por el país. Antes de mostrarse en la Patagonia, el cantante guatemalteco había protagonizado distintos momentos de alto impacto para sus fanáticos argentinos, como su encuentro con la Mona Jiménez y la invitación a Eugenia Quevedo para cantar juntos.

Ricardo Arjona visitó la Patagonia Argentina.

La respuesta del público apareció de inmediato y reforzó el vínculo de Ricardo Arjona con la Argentina. “Qué linda te queda Argentina”, comentó una seguidora, mientras otra persona destacó: “Nos dio mil shows y nos publicita el país”. Los mensajes celebraron tanto su visita como la difusión de los paisajes nacionales.

Ricardo Arjona visitó la Patagonia Argentina.

Entre tantos elogios, también hubo quienes le pidieron que extendiera su estadía y siguiera recorriendo el país. “Quédate no más acá a vivir. Es hermosa la Argentina. Recorre todas las provincias porque tienen ese algo que enamoran”, le escribieron.

Ricardo Arjona visitó la Patagonia Argentina.

De este modo, el viaje de Ricardo Arjona por la Patagonia terminó convertido en una muestra de vacaciones, turismo y cariño recíproco con sus fanáticos argentinos.