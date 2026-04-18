El show de Ricardo Mollo junto a Divididos en Tandil dejó una escena que rápidamente trascendió el recital. En medio de la presentación, un nene fue invitado a subir al escenario y terminó protagonizando un momento que emocionó tanto al público como a los propios músicos.

Todo ocurrió de manera espontánea, sin previo aviso. El chico tomó el micrófono frente a miles de personas y, lejos de intimidarse, se adueñó del escenario con una naturalidad sorprendente. La reacción de los presentes fue inmediata: aplausos, gritos y una ovación que acompañó cada segundo de su interpretación.

El pequeño eligió cantar La Rubia Tarada, un clásico inoxidable del rock nacional originalmente interpretado por Sumo. Su soltura y actitud llamaron la atención, generando una conexión directa con el público que celebró el momento como si se tratara de una estrella consagrada.

El video del episodio fue registrado por Radio Nitro y rápidamente se viralizó en redes sociales gracias a una usuaria de TikTok. Allí, miles de personas revivieron el instante y destacaron la autenticidad de la situación, que condensó la esencia de un recital en vivo.

En una breve charla posterior, el nene reveló su historia con la banda. “No me acuerdo cuándo fue la primera vez que vi a Divididos, hace mucho, con mi mamá”, contó. Además, confesó que tiene varios temas favoritos y que esperaba escuchar “Sobran las piñas” durante el show.

La reacción de Ricardo Mollo no tardó en llegar. Visiblemente impactado por lo que acababa de presenciar, el músico valoró la intensidad del momento y destacó la frescura del chico. “Que aparezca un ser con una energía tremenda y nos genere una alegría y un estado increíble”, expresó.

El líder de Divididos también reflexionó sobre el valor de lo genuino en tiempos dominados por la tecnología. “Esto las pantallas no lo pueden provocar y, mucho menos, la inteligencia artificial…”, agregó, marcando la diferencia entre lo espontáneo y lo artificial.

En redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar. Frases como “Vamos que hay futuro en el rock”, “El pibe entendió todo” y “Un genio total” se multiplicaron, celebrando tanto al chico como a la actitud de la banda. Sin planificación, el momento logró algo único: reafirmar la magia irrepetible del vivo.