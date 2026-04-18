La participación de Coty Romero en La Cárcel de los Gemelos terminó de la peor manera. En el día de su cumpleaños, la ex Gran Hermano vivió una jornada cargada de discusiones que escalaron rápidamente hasta un desenlace inesperado: su expulsión del ciclo tras un episodio violento con otra participante.

Todo comenzó con un clima tenso dentro de la casa, donde los cruces entre los participantes eran cada vez más frecuentes. En ese contexto, Coty Romero estalló de furia y lanzó durísimas frases contra sus compañeros: "Son todos unos puts alcohólicos, es una vergüenza lo que pasa acá. Esto ya no es un reality, es una mierd", expresó sin filtro.

En medio del conflicto, Furia Scaglione intentó salir en defensa de la correntina y apuntó contra el resto del grupo: "Son envidiosos porque es su cumpleaños". Sin embargo, la intervención no calmó las aguas y generó nuevas reacciones, especialmente por parte de Bea la Legionaria, quien cuestionó la actitud de ambas.

La tensión siguió en aumento y derivó en amenazas cruzadas. “La manito calmate porque yo te rompo la cara”, lanzó Furia Scaglione, visiblemente alterada por la situación. Varios jugadores tuvieron que intervenir para evitar que la pelea pasara a mayores frente a las cámaras.

Pero lo más grave ocurrió segundos después, cuando Coty Romero protagonizó un fuerte cruce con La Palace. Según se vio en la transmisión, la participante se acercó de manera desafiante y la correntina reaccionó intentando apartarla. En ese instante se produjo un golpe que derivó en la inmediata interrupción del programa.

Este episodio se suma a otro momento delicado que había atravesado la influencer días atrás, cuando sufrió una descompensación dentro del reality. En redes sociales, muchos usuarios vincularon ese hecho con un posible cuadro de ansiedad, algo que la propia Coty Romero ya había mencionado en otras ocasiones.

Tras su salida, la ex participante utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores. "Estoy bien, ya me fui, los amo y no me arrepiento de nada", escribió, confirmando así su desvinculación definitiva del programa.

Más tarde, amplió su mensaje con un tono más reflexivo: "Fue una experiencia completamente nueva y me voy feliz porque cumplí con lo que vine a hacer", aseguró Coty Romero, agradeciendo tanto al público argentino como al español por el apoyo recibido durante su breve pero intensa estadía.