La serie sobre Moria Casán continúa generando repercusiones y, esta vez, el foco quedó puesto en la representación de Luis Vadalá. La familia del empresario analiza iniciar acciones legales al considerar que la ficción lo mostró de una manera negativa, con referencias a sus supuestas adicciones y a episodios vinculados con su relación con la actriz.

Vadalá, quien estuvo junto a Moria Casán durante más de una década, terminó su vínculo con la artista en medio de un escándalo que quedó instalado en la memoria del público. El empresario falleció en 2023 y, desde entonces, sus allegados cuestionaron distintas versiones sobre su vida y su relación con la diva argentina.

En medio de esta controversia, Sofía Gala fue consultada por el equipo de Desayuno Americano y no esquivó la polémica. La actriz dejó en claro que no considera que pueda verse involucrada directamente en una eventual demanda y lanzó una contundente opinión sobre cómo fue retratado Luis Vadalá en la producción.

“¿Cómo lo tomo? No lo tomo de ninguna manera porque no me van a hacer juicio a mí... de todos modos, me parece que en la serie se quedaron muy cortos y fueron muy buenos con Luis Vadalá. Les tendrían que agradecer”, expresó Sofía Gala, con una frase que rápidamente llamó la atención.

El cronista quiso profundizar sobre aquella relación y le preguntó por las versiones que habían trascendido acerca de presuntos episodios de violencia. En ese momento, la hija de Moria Casán prefirió mantener distancia y evitó brindar detalles sobre una situación particularmente delicada.

“No voy a hablar de ese tema. Pienso que es raro lo del tema del juicio... quizás no lo conocían tanto como yo”, respondió Sofía Gala, dejando entrever que su experiencia personal con Luis Vadalá podría ser muy diferente a la que tienen actualmente sus familiares.

Sofía Gala contra la familia Vadalá

Pero la actriz no terminó allí. Antes de retirarse, también apuntó contra su madre por la manera en que afrontó el estreno de la serie. Con ironía, cuestionó que Moria Casán se haya alejado del país mientras sus allegados deben responder ante las críticas y las controversias que surgieron alrededor de la ficción.

“Estrena su serie y es la única vez que no está. Se fue del país, nos dejó con los que hablan, critican, hacen juicios y ella divina, en el Caribe”, lanzó Sofía Gala, sumando un nuevo capítulo a la repercusión que provoca la producción inspirada en la vida de Moria Casán.