Alejandro Stoessel quedó en el centro de la escena luego de que trascendiera la decisión de Tini Stoessel de avanzar con una auditoría sobre los bienes y movimientos económicos vinculados a las empresas que representan su carrera. En medio de las versiones sobre una interna familiar, surgió la explicación que habría dado el padre de la cantante.

La información fue difundida en LAM, donde Pilar Smith contó que logró comunicarse con una persona muy cercana al productor. Según relató la periodista, esa fuente había hablado con Alejandro Stoessel después de que él regresara de una consulta médica y pudo conocer de primera mano cuál sería su postura frente a las noticias que circularon.

“Yo hablé con un amigo de Stoessel, que de hecho me contó que ha habido al hematólogo hoy a la tarde y después había hablado con él”, explicó Smith al aire, haciendo referencia al delicado momento personal que atraviesa el productor y al contacto que mantuvo con él después de la consulta.

De acuerdo con lo transmitido por la panelista, el entorno de Alejandro Stoessel sostiene que la decisión de revisar el patrimonio de Tini Stoessel tendría una explicación vinculada a su próximo casamiento. “Tini está ordenando todo su patrimonio para la boda. Tiene que determinar claramente sus bienes propios antes de casarse”, aseguró Smith al reproducir las palabras de su fuente.

La explicación generó distintas interpretaciones en el estudio. Ángel de Brito planteó que la contratación de un auditor podría indicar que la cantante no tendría un panorama completo sobre sus propios bienes. “Si pone un auditor, no sabía cuáles eran sus bienes”, señaló el conductor, mientras Smith coincidió en que la magnitud de los negocios de la artista podría justificar una revisión.

En ese sentido, la periodista remarcó que Tini Stoessel cuenta con una gran cantidad de contratos, campañas y actividades comerciales que hacen necesario ordenar la información financiera antes de dar un paso tan importante como el matrimonio. “Evidentemente. Imaginate todo lo que tiene y todas las campañas, todo lo que mostraron hoy, evidentemente ella necesita ordenarlo”, sostuvo.

Nuevo escándalo en la familia Stoessel

Respecto de la relación entre Tini Stoessel y Alejandro Stoessel, Smith fue contundente al transmitir lo que recibió desde el entorno del productor. “Esto me lo dice un amigo de Alejandro que habló con él. No hay conflictos con él. Si hay una transición, me dicen, pero ellos se hablan”, afirmó la panelista, alejando así la posibilidad de una ruptura definitiva entre padre e hija.

Finalmente, Smith reveló qué habría dicho Alejandro Stoessel al encontrarse con las versiones que circularon públicamente: “Alejandro, hoy cuando volvió de hematólogo, vio muchas noticias y se ríe. Muchas malas interpretaciones y mucho invento”. Sus palabras aparecen en medio del escándalo que comenzó tras un informe sobre una supuesta disputa familiar y una cifra cercana a los 70 millones de dólares.