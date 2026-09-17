Telefe puso primera y presentó el adelanto de MasterChef Celebrity, la nueva edición del exitoso reality de cocina que volverá a ocupar un lugar central en la programación del canal. Después del cierre de Gran Hermano: Generación dorada, la señal ya definió cuándo comenzará esta esperada competencia.

La nueva temporada tendrá su estreno el lunes 28 de septiembre a las 22:15 y contará con la conducción de Wanda Nara. La propuesta reunirá a 24 figuras del espectáculo, el deporte, el periodismo y la música, quienes deberán enfrentarse a diferentes desafíos frente a un jurado especializado.

El primer adelanto fue compartido por Telefe durante la noche del miércoles y permitió conocer parte de la puesta en escena que tendrá esta edición. Allí aparecen las principales figuras que estarán al frente del programa, junto con los famosos que se animarán a ponerse el delantal y demostrar cuánto saben de cocina.

Una de las principales novedades estará en el jurado de MasterChef Celebrity. Damián Betular y Germán Martitegui continuarán en sus lugares, mientras que Maru Botana se sumará al programa para ocupar el lugar que dejó Donato De Santis.

"El viaje de #MasterchefCelebrity está por comenzar 🍳 @wanda_nara, @dbetular, @germanmartitegui y @marubotanaok están listos para que disfrutes este increíble vuelo desde el lunes 28 a las 22.15 🤩 Ajustate el delantal, que los participantes ya están llegando 🧑‍🍳", anunció Telefe a través de sus redes sociales.

En cuanto a la producción, el inicio de las grabaciones también sufrió modificaciones. De acuerdo con la información que trascendió, el plan original contemplaba comenzar a filmar dentro de dos semanas, pero el cronograma tuvo que adelantarse para acelerar la llegada del programa a la pantalla.

¡Vuelve MasterChef Celebrity!

Entre los participantes confirmados aparecen Alejandro Lerner, Campi, Josefina “China” Ansa, Diego Ramos, Edith Hermida, Elizabeth “La Negra” Vernaci, Grego Rossello, Hernán Coronel, Julieta Poggio, Julieta Nair Calvo, Karina Mazzocco y Lizy Tagliani.

La lista se completa con Luciana Geuna, Luck Ra, Marta Fort, Morena Beltrán, Nazareno Casero, Pablo Giralt, Pablo Migliore, Pachu Peña, Paula Trápani, Rocío Robles, Sebastián Presta y Mike Amigorena, quienes desde el 28 de septiembre buscarán conquistar al jurado y avanzar en la competencia de MasterChef Celebrity.