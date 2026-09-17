Telefe puso primera y presentó el adelanto de MasterChef Celebrity, la nueva edición del exitoso reality de cocina que volverá a ocupar un lugar central en la programación del canal. Después del cierre de Gran Hermano: Generación dorada, la señal ya definió cuándo comenzará esta esperada competencia.
La nueva temporada tendrá su estreno el lunes 28 de septiembre a las 22:15 y contará con la conducción de Wanda Nara. La propuesta reunirá a 24 figuras del espectáculo, el deporte, el periodismo y la música, quienes deberán enfrentarse a diferentes desafíos frente a un jurado especializado.
El primer adelanto fue compartido por Telefe durante la noche del miércoles y permitió conocer parte de la puesta en escena que tendrá esta edición. Allí aparecen las principales figuras que estarán al frente del programa, junto con los famosos que se animarán a ponerse el delantal y demostrar cuánto saben de cocina.
Una de las principales novedades estará en el jurado de MasterChef Celebrity. Damián Betular y Germán Martitegui continuarán en sus lugares, mientras que Maru Botana se sumará al programa para ocupar el lugar que dejó Donato De Santis.
"El viaje de #MasterchefCelebrity está por comenzar 🍳 @wanda_nara, @dbetular, @germanmartitegui y @marubotanaok están listos para que disfrutes este increíble vuelo desde el lunes 28 a las 22.15 🤩 Ajustate el delantal, que los participantes ya están llegando 🧑🍳", anunció Telefe a través de sus redes sociales.
En cuanto a la producción, el inicio de las grabaciones también sufrió modificaciones. De acuerdo con la información que trascendió, el plan original contemplaba comenzar a filmar dentro de dos semanas, pero el cronograma tuvo que adelantarse para acelerar la llegada del programa a la pantalla.
Entre los participantes confirmados aparecen Alejandro Lerner, Campi, Josefina “China” Ansa, Diego Ramos, Edith Hermida, Elizabeth “La Negra” Vernaci, Grego Rossello, Hernán Coronel, Julieta Poggio, Julieta Nair Calvo, Karina Mazzocco y Lizy Tagliani.
La lista se completa con Luciana Geuna, Luck Ra, Marta Fort, Morena Beltrán, Nazareno Casero, Pablo Giralt, Pablo Migliore, Pachu Peña, Paula Trápani, Rocío Robles, Sebastián Presta y Mike Amigorena, quienes desde el 28 de septiembre buscarán conquistar al jurado y avanzar en la competencia de MasterChef Celebrity.