La nueva edición de MasterChef Celebrity todavía no comenzó y ya atraviesa uno de sus primeros cambios importantes. L-Gante finalmente no será parte del reality de Telefe, luego de que no pudiera concretarse el acuerdo para su incorporación al programa gastronómico que tendrá a Wanda Nara como conductora.

La salida del cantante generó sorpresa debido a que su nombre era uno de los que mayor expectativa había despertado entre las figuras convocadas. Además de su perfil mediático, su presencia prometía un particular encuentro televisivo con Wanda Nara, en medio de la historia que ambos protagonizaron en los últimos años.

Ante la noticia, comenzaron a conocerse detalles sobre cómo recibió la conductora la decisión. En LAM, por América TV, Nora Colosimo contó que intentó comunicarse con su hija para preguntarle qué había ocurrido, aunque no consiguió una respuesta inmediata. "¿Te pensas que me contestó? Le escribi pero está ocupada, grabando", relató.

Poco después, Ángel de Brito aportó información sobre la postura que habría tomado la conductora frente a la inesperada modificación del elenco. Según explicó, Wanda Nara habría intentado que L-Gante siguiera adelante con su participación, aunque finalmente la determinación no estuvo en sus manos.

"Me contaron que Wanda se quejó bastante, que quería que lo retengan pero fue decisión del canal", aseguró Ángel de Brito al revelar cuál habría sido la posición de la conductora frente a la salida del músico.

Mientras tanto, trascendieron los motivos que habrían influido en la determinación de Telefe. De acuerdo con lo informado en LAM, el artista habría tenido algunos inconvenientes vinculados con compromisos asumidos para la producción de MasterChef Celebrity, entre ellos una sesión de fotos que habría quedado pendiente.

¿Lo bajaron de Masterchef?

A esas dificultades se habría sumado la falta de comunicación con integrantes del equipo y la situación judicial que atraviesa actualmente L-Gante, relacionada con una causa en la que existen acusaciones por amenazas y un allanamiento. Estos elementos habrían sido considerados por la señal al momento de revisar su participación.

"Lo bajó Telefe. No solo el tema de las armas y allanamientos, sino también que los plantó con la foto, no contesta a los productores. No está apto para un programa diario así. Los compromisos que hay alrededor", explicó Ángel de Brito sobre las razones que habrían pesado en la decisión.

Finalmente, el lugar que había sido pensado para L-Gante será ocupado por Mike Amigorena. Así, el elenco de MasterChef Celebrity tendrá una modificación antes del estreno y la esperada coincidencia entre el cantante y Wanda Nara quedará, al menos por ahora, fuera de la pantalla.