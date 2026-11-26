Tini Stoessel y Rodrigo De Paul atraviesan uno de los momentos más importantes de su relación. A pocas semanas de convertirse en marido y mujer, la cantante y el futbolista brindaron una entrevista en la que se animaron a hablar de sus proyectos más íntimos, entre ellos, el deseo de tener un hijo juntos. La confesión de la artista dejó en evidencia que la maternidad ocupa un lugar especial entre sus sueños.

En diálogo con Vogue México, ambos repasaron su historia de amor, la separación que atravesaron y la reconciliación que les permitió volver a apostar por la pareja. Fue durante esa conversación cuando Tini Stoessel habló sin vueltas sobre sus ganas de convertirse en mamá. "Yo sueño mucho con ser madre. No sé cuándo va a pasar, pero también eso es muy de la vida", expresó, dejando en claro que no tiene una fecha definida para concretar ese anhelo.

Por el momento, la pareja no estableció un calendario para agrandar la familia, aunque el tema ya forma parte de las conversaciones que mantienen sobre el futuro. De hecho, durante la búsqueda de su nueva casa en Miami, comenzaron a imaginar cómo sería convivir todos juntos y qué espacios necesitarían para construir el hogar que desean. La idea de tener un bebé también apareció entre esos planes.

¿Se viene un nuevo anuncio de Tini y De Paul?

Uno de los detalles que llamó la atención fue la manera en que Rodrigo De Paul contó que su futura esposa pensó en sus hijos, Francesca y Bautista, fruto de su anterior relación con Camila Homs. Durante una visita a la propiedad, Tini ya imaginaba cómo serían sus habitaciones: un lugar para que Francesca tuviera sus maquillajes y otro para que Bautista pudiera guardar sus elementos de fútbol. También contemplaron un dormitorio para el hijo que sueñan tener juntos.

La construcción de ese hogar representa mucho más que una mudanza para los protagonistas. "Más allá del lugar en donde estemos nosotros, entendiendo ya la vida y el vínculo que fuimos teniendo, como que también nosotros somos hogar", reflexionó la intérprete. Además, ambos manifestaron sus intenciones de adquirir otra propiedad en Argentina, país al que quieren regresar siempre que sus compromisos laborales se lo permitan.

La charla también dejó lugar para conocer cómo imaginan su boda, prevista para el 19 de diciembre en Dok Haras, ubicado en Exaltación de la Cruz. Tini reveló que se involucró profundamente en la organización y que llegó a escribir alrededor de 180 páginas con ideas para la celebración. "No quiero solamente que sea el vestido blanco porque sí. Ese vestido blanco tiene que tener una historia y su traje también", explicó.

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En otro tramo de la entrevista, la cantante recordó el período en el que estuvieron separados y confirmó que mantuvieron "contacto cero". Sin embargo, cuando volvieron a encontrarse, sintieron que la conexión seguía intacta. También sorprendió al describir la importancia del futbolista en su vida: "Me ha salvado la vida en muchos momentos", reconoció, mientras De Paul destacó cuánto cambió su manera de sentir desde que está con ella.

Así, entre los preparativos de la boda, la búsqueda de una casa y el deseo de convertirse en padres, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul empiezan a darle forma a una nueva etapa. Aunque todavía no saben cuándo llegará el momento de tener un hijo, la artista dejó claro que la maternidad es uno de los grandes sueños que quiere cumplir. Por ahora, disfrutan de construir juntos el futuro que imaginaron después de darse una segunda oportunidad.