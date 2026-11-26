La historia de amor de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul atraviesa uno de sus momentos más especiales. A pocas semanas de celebrar su casamiento, la cantante y el futbolista protagonizaron una entrevista íntima para la revista Vogue México, donde se animaron a hablar de su relación, los proyectos que comparten y los cambios que experimentaron desde que volvieron a estar juntos. Sin embargo, una de las declaraciones de Martina se llevó todas las miradas: “Rodrigo es una persona que me ha empujado [...] me ha salvado la vida en muchos momentos”.

Durante la conversación, la artista recordó el período en el que estuvieron separados y reconoció que ambos necesitaron atravesar experiencias personales antes de reencontrarse. “Contacto cero, cero”, resumió sobre aquella etapa. Según explicó, cuando volvieron a coincidir descubrieron que, pese al tiempo transcurrido, todavía existía una conexión muy fuerte entre ellos. “Nos reencontramos con cosas nuevas que nos habían pasado y que nos habían atravesado, pero había algo que también se sintió como que el tiempo tampoco hubiese pasado”, recordó.

La intérprete de FUTTTURA también reflexionó sobre su crecimiento personal y la posibilidad de construir una vida en la que pueda sentirse plenamente identificada con sus propias decisiones. “Para mí es un gran sueño ahora entender a dónde pertenezco, dónde es que yo me siento yo más que nunca”, expresó. Además, reconoció que después de tantos años expuesta a las opiniones ajenas todavía está aprendiendo a disfrutar de su libertad: “No es fácil habitar la libertad, para nada”.

Por su parte, Rodrigo De Paul también se sinceró sobre lo que significó la llegada de Tini a su vida. El mediocampista del Inter Miami explicó que la cantante despertó una sensibilidad que tenía guardada y que modificó su manera de relacionarse con sus emociones y sus seres queridos. Para describir esa transformación, utilizó una particular comparación: “Mi vida por ahí era un poco como un dibujo blanco y negro, pero yo sin darme cuenta que podía ser a color”.

Otro de los temas centrales de la entrevista fue el casamiento, previsto para el próximo 19 de diciembre. Lejos de dejar toda la organización en manos de terceros, Tini Stoessel contó que está involucrada personalmente en cada detalle de la celebración. “Escribí como 180 páginas de lo que quiero que sea el casamiento”, confesó entre risas. También explicó que busca que cada elemento tenga una historia y un significado especial.

La cantante incluso realizó dibujos para imaginar cómo será el momento de llegar al altar junto a su futuro marido. “No quiero solamente que sea el vestido blanco porque sí. Ese vestido blanco tiene que tener una historia y su traje también”, explicó. De Paul, por su parte, se mostró emocionado al conocer las ideas de su pareja y aseguró que quiere que los invitados puedan formar parte de ese universo que están construyendo.

La pareja también habló de otro proyecto que los ilusiona: formar un hogar. Después de varios meses de búsqueda, encontraron una propiedad donde imaginan compartir su vida junto a Francesca y Bautista, los hijos que el futbolista tuvo con Camila Homs. Tini contó que durante una visita comenzó a imaginar cómo serían las habitaciones de los chicos y los espacios que tendría cada integrante de la familia.

Finalmente, Tini Stoessel también se permitió hablar de su deseo de convertirse en mamá. “Yo sueño mucho con ser madre. No sé cuándo va a pasar, pero también eso es muy de la vida”, aseguró. Así, entre los preparativos de la boda, los proyectos familiares y las confesiones sobre su historia sentimental, la artista dejó en claro que atraviesa una etapa en la que el amor, la libertad y los sueños compartidos ocupan un lugar fundamental.