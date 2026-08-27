Las despedidas comenzaron como un murmullo y terminaron armando el retrato colectivo de un artista que parecía pertenecerles a todos. La muerte de Rubén Rada, luego de un mes de lucha contra una neumonía bilateral, abrió una herida inmediata en la música rioplatense. Recién al recorrer los mensajes de sus colegas apareció la verdadera dimensión del vacío que dejó.

Natalia Oreiro convirtió su homenaje en una declaración de amor a una figura fundamental de la cultura uruguaya. La actriz y cantante comenzó evocando “Botija de mi país” y luego expresó: “Querido Negro... no tengo palabras, fuiste, sos y serás lo más grande del Uruguay... como artista, como persona, como amigo. Inteligente, cálido, generoso y ocurrente. A vos no se te va a extrañar, porque cada rincón, cada canción, te tendrá siempre presente en todos los corazones de los que te amamos y admiramos profundamente”.

El dolor tomó una forma todavía más íntima en la publicación de Fito Páez. Lejos de despedir solamente a un colega, el rosarino habló de alguien integrado a su propia historia afectiva: “La familia Rada es la familia Páez. Hoy se nos fue el gran caudillo del amor y la música. De la risa, el swing y la alegría. Dios!, como lo voy a extrañar!!!!”.

Para explicar la profundidad de ese vínculo, Fito Páez recuperó un fragmento de su libro y regresó al primer encuentro entre ambos: “Esa noche conocí a Rubén Rada en Music Up. Estaba muy cerca de las intersecciones de Corrientes y Callao [...] En el intermedio veo que Rubén me observa. Bajó del escenario y se sentó a mi lado. Me dio charla. De dónde venía, si me gustaba la música, si conocía a La Banda y a Opa. Los años nos volvieron hermanos. Recuerdo a un hombre enternecido por la presencia de un pibe tan joven en aquel antro nocturno porteño de la música. El padre que vive en él me hizo sentir cómodo y amparado. Vio todo lo que me pasaba en milésimas de segundos. Alta sensibilidad, mi hermano Rubén”.

Valeria Lynch también dejó expuesta una relación atravesada por décadas de admiración y cariño. Primero escribió “Se fue uno de los músicos más grosos del Río de la Plata” y, en otra historia, sintetizó su sentimiento con “Por siempre en mi corazón”. Más tarde amplió: “Se fue uno de los músicos más grosos del Río de la Plata. El querido Negro Rada nos deja un legado maravilloso. Su música y su estilo inconfundibles. Gracias x tanto querido amigo. Que la luz ilumine tu camino hacia el descanso eterno. Prometo recordarte con una sonrisa. Mis condolencias a su familia y amigos. Rubén Rada QEPD”.

La influencia del músico uruguayo también quedó reflejada en artistas de generaciones más jóvenes. Nicki Nicole publicó una imagen junto a él y manifestó: “Rubén querido gracias por ser tan inspirador, te vamos a extrañar mucho”. Trueno, quien compartió con el Negro Rada la canción Uruguay, recordó la cercanía que mantuvo con su entorno desde pequeño: “Que en paz descanses negrito querido, gracias por el respeto musical y la cercanía hacia mi familia desde que nací, que los orishas te acompañen Rubén”.

Entre los comentarios dirigidos a la familia apareció el mensaje de Nito Mestre: “Un enorme abrazo para toda la familia. Como lo vamos a extrañar. Tremenda tristeza!”. La Beriso, en tanto, se sumó a la despedida con unas palabras cargadas de emoción: “Que tristeza tan grande, se nos va un gran músico y sobre todo perdona. gracias por esos hermosos momentos que nos regalaste, un abrazo gigante a toda la familia”.

Los Auténticos Decadentes eligieron recordar tanto al Negro Rada como al hombre con el que compartieron escenarios y momentos personales. “Hoy despedimos con una tristeza enorme a nuestro querido Negro Rada. Amigo, maestro y compañero de tantos momentos. Gracias por tu música, por tu magia, por tu alegría y por todo lo que nos regalaste dentro y fuera del escenario. Hasta siempre, Negro querido! Tu música y tu felicidad se quedan para siempre con nosotros”, expresaron junto a distintas fotografías grupales.

David Lebón habló desde el dolor que le provocó perder a un amigo: “Hoy se fue un grande. Un músico inmenso y un gran amigo. Negro querido, tu música y tu alegría nos van a acompañar para siempre. Hoy siento un inmenso vacío en el corazón. Te voy a extrañar mucho”. Dante Spinetta también destacó la huella imborrable de Rada: “Se nos fue un Grande, gracias por tanta música y magia Rubén! Nunca serás olvidado, amor y fuerza a toda la Familia Rada”.

Benjamín Rojas evocó una experiencia compartida durante un viaje con el Negro Rada y escribió: “Negro querido!!! Que lujazo nos dimos aquella vuelta x Montevideo. Gracias por haber sido tan generoso con nosotros. La música perdió a otro grande de verdad”. Andrés Ciro Martínez, por su parte, lo ubicó entre las figuras que despertaron su vocación: “Hoy tristemente nos deja (en el plano físico) el querido Negro Rada. La mejor voz en español. Un artista irreemplazable e inimitable. Un creativo inagotable. Un showman único que nos sacaba incontables sonrisas en cada show. Un fenómeno. Las cuatro patas de mi inspiración inicial fueron Los Stones, León Gieco, Los Beatles y Rubén Rada. Negro querido descansá en paz. Acá te seguiremos escuchando por siempre. Abrazo fuerte a su querida familia”.

Charly García prescindió de las palabras y compartió una fotografía en la que ambos aparecían riendo, acompañada por Dedos, una composición de la etapa de Rada en Tótem. Coti eligió una imagen en blanco y negro y un corazón oscuro, mientras Pedro Aznar, Migue Granados, Rochi Igarzabal, Gastón Reyno y decenas de figuras se sumaron al duelo. Las diferencias generacionales y musicales se desdibujaron frente a una certeza común: su voz, su humor y el pulso de su candombe seguirán sonando mucho después de esta triste despedida.