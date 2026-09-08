Mario Pergolini mostró cómo transformó una antigua residencia en un espacio de trabajo donde reúne sus proyectos vinculados con la tecnología y los medios. El edificio remodelado refleja un estilo moderno, con áreas abiertas y sectores diseñados para la producción audiovisual. También incluye un despacho personal que guarda objetos ligados a su historia y sus gustos. En ese recorrido, se observa cómo cada detalle fue pensado para integrar lo laboral con lo personal, en un entorno que combina funcionalidad y practicidad.

Espacio abierto y una pileta: el negocio de Mario Pergolini

Mario Pergolini recibió a Agustín Creevy en sus oficinas para mostrar el espacio donde centraliza sus proyectos. La charla fue distendida. El empresario recorrió las instalaciones que agrupan empresas como Filo News y la firma de desarrollo DIFT. El edificio, originalmente una casa de grandes dimensiones, fue adquirido y remodelado desde sus cimientos para convertirse en un espacio moderno y funcional.

Mario Pergolini abrió las puertas de su negocio y mostró el rincón favorito de su oficina

La propiedad conserva un patio al aire libre con plantas trepadoras y una pileta, que aseguró es usada. En el interior, los amplios ventanales permiten el ingreso de luz natural y conectan las distintas áreas de producción y salas de reunión. El diseño combina espacios abiertos con varios niveles, unidos por escaleras metálicas que conducen a un entrepiso desde el cual se observa el sector de escritorios compartidos.

En el salón principal predominan los techos altos, la iluminación suspendida y las divisorias de cristal. Configuran un ambiente de trabajo compartido sin barreras visuales. Mario Pergolini explicó que la dinámica de sus medios se refleja en la arquitectura del lugar: "Nosotros no hacemos entrevistas largas en el estudio tradicional; buscamos espacios dinámicos donde la gente se mueva y el contenido sea fluido". Por eso, las producciones audiovisuales se realizan en diferentes sectores.

La flexibilidad del espacio permite que cada proyecto encuentre su lugar sin necesidad de estructuras rígidas. Las salas técnicas y rincones equipados con cámaras fijas y micrófonos integrados forman parte de la estructura operativa. Cada detalle fue pensado para que los contenidos se generen de manera ágil, en un entorno que combina tecnología y diseño. Estos espacios complementan las áreas principales y permiten que las producciones se realicen con rapidez y calidad.

El rincón personal de Mario Pergolini: recuerdos, Boca y Star Wars

El recorrido culminó en la oficina privada de Mario Pergolini, un espacio que reúne objetos vinculados a su trayectoria y a sus pasiones personales. Una de las paredes exhibe cuadros enmarcados con fotografías de bandas icónicas como The Beatles, retratos de Frank Zappa, discos de oro y tapas de revistas de rock. Este sector refleja su vínculo con la música y con momentos que marcaron su carrera, convirtiéndose en un lugar cargado de significado.

En las estanterías se destacan elementos de la saga Star Wars, como cascos a escala real de Stormtroopers y Darth Vader, junto a recortes de prensa y fotos personales. El lugar también refleja su vínculo con Boca Juniors. Junto a la puerta se apreció una maqueta de La Bombonera, muñecos coleccionables con la indumentaria xeneize y una camiseta oficial enmarcada forman parte de la decoración. Estos objetos muestran cómo sus intereses conviven dialogando con la decoración.

El despacho incluye sillones, un área de cafetería y una televisión frente a la mesa de centro. Está pensado para recibir visitas y coordinar reuniones. Allí, Mario Pergolini guarda recuerdos significativos y organiza las distintas unidades de negocio que integran su grupo. La disposición del mobiliario genera un ambiente cómodo y funcional, ideal para combinar trabajo con momentos de descanso. La combinación de objetos personales, referencias culturales y elementos deportivos convierte a este espacio en el rincón favorito del empresario.

Mario Pergolini mostró cómo un antiguo inmueble residencial se transformó en un espacio que reúne sus proyectos vinculados con los medios y la tecnología. Las instalaciones combinan áreas de producción, salas técnicas y espacios abiertos que favorecen la dinámica de trabajo. El edificio remodelado conserva sectores originales como el patio y la pileta, integrados a un diseño moderno con ventanales y escaleras metálicas que conectan los distintos niveles.