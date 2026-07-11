La separación de Juana Viale y Yago Lange continúa generando repercusiones y, en las últimas horas, apareció una versión que podría modificar por completo la explicación que había trascendido sobre el final de la relación. Cuando todo apuntaba a diferencias personales y proyectos de vida incompatibles, ahora comenzó a tomar fuerza la posibilidad de que existiera una tercera en discordia detrás de la ruptura.

La noticia del fin del romance se conoció hace algunas semanas de la mano de Pepe Ochoa, quien dio la primicia en LAM. Allí explicó que la pareja había decidido tomar caminos separados después de atravesar un período de desgaste. "No coinciden más en un proyecto en común. Estaban desencontrados y decidieron separarse", afirmó el panelista al dar detalles sobre la decisión que tomaron ambos.

Sin embargo, esa explicación dejó de ser la única versión en circulación. Con el correr de los días comenzaron a surgir nuevos datos y fue Pablo Layus, desde PrimiciasYa, quien aportó una información que rápidamente despertó todo tipo de especulaciones alrededor de Juana Viale y Yago Lange.

"Todos hablan de la confirmación de la separación, pero también de que en los últimos días se habría enterado, al parecer, que había una tercera en discordia", aseguró el periodista. Luego amplió: "Esto habría motivado a que los viajes, que no coincidían, que tenía muchas cosas para hacer... bueno, no tenía tantas cosas para hacer. Mejor dicho sí, pero no con Juana". Hasta el momento, esa versión no fue confirmada por ninguno de los involucrados.

La historia de amor entre Juana Viale y Yago Lange había comenzado en 2023, poco tiempo después de que la conductora finalizara su relación con Agustín Goldenhorn. En esa etapa, la nieta de Mirtha Legrand decidió enfocarse en una vida más conectada con la naturaleza, alejándose por un tiempo del ritmo habitual de la televisión y realizando distintos viajes.

Fue justamente en ese contexto cuando conoció a Yago Lange, referente de diversos proyectos vinculados con el cuidado del ambiente y la preservación de los océanos. La afinidad entre ambos nació a partir de intereses compartidos como la sustentabilidad, las actividades al aire libre y las aventuras en contacto con la naturaleza, consolidando un vínculo que rápidamente se fortaleció.

Por esto se separaron Viale y Lange

Aunque durante varios meses eligieron mantener el bajo perfil, finalmente oficializaron su relación a comienzos de 2024 a través de las redes sociales. Desde entonces compartieron escapadas, desafíos deportivos y hasta una travesía por el océano Atlántico junto a otros integrantes de la expedición, mostrando una conexión que parecía atravesar un gran momento.

Por ahora, tanto Juana Viale como Yago Lange optan por el silencio y no realizaron declaraciones sobre los rumores que circularon en los últimos días. Mientras tanto, la versión de una presunta tercera en discordia sigue creciendo en el mundo del espectáculo y alimenta las especulaciones sobre las verdaderas razones detrás de una de las separaciones más comentadas del año.