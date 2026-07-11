El regreso de MasterChef Celebrity 2026 ya comenzó a generar una enorme expectativa y, aunque todavía no fue anunciada oficialmente la lista de participantes, comenzaron a filtrarse algunos de los nombres que podrían formar parte del exitoso programa de Telefe. En ese contexto, Wanda Nara aparece nuevamente como una pieza clave y ya habría manifestado su interés por incorporar a una reconocida figura del espectáculo.

La información fue revelada por Ángel de Brito durante la emisión de LAM, donde sorprendió al lanzar un enigmático que rápidamente despertó la curiosidad de todos los presentes. Luego de unos segundos de expectativa, el conductor reveló: "¿A quién quiere la señorita Wanda Nara como participante de MasterChef? A la señora Laura Ubfal".

La noticia tomó por sorpresa a los panelistas del programa, quienes inmediatamente comenzaron a alentar a la periodista para que acepte una eventual propuesta del reality gastronómico. Entre risas y entusiasmo, celebraron la posibilidad de verla en una faceta completamente diferente, lejos de los debates televisivos y frente a las hornallas.

Por su parte, Laura Ubfal respondió con humor y aclaró que, al menos por ahora, nadie de la producción se comunicó con ella. "Gracias Wanda, ¡soy la tía! No hablé todavía", expresó entre risas, dejando abierta la puerta a una posible convocatoria para la próxima edición del certamen culinario.

Sin embargo, el nombre de Laura Ubfal no sería el único vinculado al universo de Wanda Nara que podría desembarcar en MasterChef Celebrity 2026. En el programa Sálvese Quien Pueda también revelaron otra posible incorporación que generó sorpresa entre los seguidores del formato.

Fue Martín Salwe quien aseguró que la producción ya habría avanzado con una convocatoria oficial para Nora Colosimo, la madre de Wanda Nara. "Está convocada oficialmente al reality de las hornallas, a MasterChef. ¡La madre de Wanda!", afirmó el panelista, despertando la reacción inmediata de sus compañeros.

Se viene un nuevo MasterChef y buscan sorpresas

La posibilidad de ver a Nora Colosimo en televisión fue muy bien recibida dentro del programa. "¡Me gusta!", comentaron los integrantes del ciclo, destacando el perfil elegante y reservado que la madre de Wanda Nara mostró en sus escasas apariciones públicas, aunque en los últimos años ganó mayor protagonismo mediático.

Mientras Telefe mantiene bajo estricta reserva el elenco definitivo de MasterChef Celebrity 2026, estas filtraciones alimentan la expectativa del público. Con Wanda Nara nuevamente al frente del programa y nombres como Laura Ubfal y Nora Colosimo sonando con fuerza, todo indica que la próxima edición buscará combinar figuras inesperadas con historias capaces de dar que hablar desde el primer programa.