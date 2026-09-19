Juana Viale regresó a sus habituales responsabilidades frente a las cámaras y volvió a ponerse al frente de las grabaciones de Almorzando con Juana y La Noche de Mirtha. Sin embargo, después de cumplir con su agenda laboral, decidió acercarse al Sanatorio Mater Dei para acompañar a su abuela, Mirtha Legrand.

El arribo de Juana Viale al centro médico ocurrió durante la noche del viernes y quedó registrado en un video que posteriormente fue difundido a través de las redes sociales de LAM. En las imágenes se observa a la conductora ingresando al sanatorio, en medio de la preocupación que generó la nueva internación de la histórica figura de la televisión argentina.

La presencia de Juana Viale se produjo apenas horas después de que trascendiera una nueva desmejoría en el estado de salud de Mirtha Legrand. La conductora había recibido el alta médica apenas cinco días antes, pero debió regresar al centro asistencial luego de presentar nuevamente complicaciones.

De acuerdo con el último parte médico, difundido por el Sanatorio Mater Dei, la conductora ingresó durante la tarde del viernes 18 de septiembre a raíz de un cuadro compatible con neumopatía. Por ese motivo, quedó internada para realizarse distintos estudios y recibir el tratamiento indicado por los profesionales.

La información también señala que Mirtha Legrand permanece bajo controles médicos mientras continúa su evolución. Desde el entorno de la conductora, además, expresaron su agradecimiento por las muestras de preocupación y pidieron respeto frente a la situación que atraviesa la familia.

En la cuenta oficial de Instagram de Mirtha Legrand fue publicado el comunicado médico con los detalles de la nueva internación. Allí se informó: “La señora Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes”.

Juana Viale y una sorpresiva visita a Mirtha

El mismo comunicado agregó un mensaje de la familia de Mirtha Legrand para quienes se mantienen atentos a su estado de salud: “Su familia agradece a todos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha”. La institución también anticipó cuándo habrá una nueva actualización sobre la evolución de la conductora.

Mientras tanto, Juana Viale continúa acompañando de cerca a su abuela durante este nuevo episodio. Según lo informado por el sanatorio, si no se producen modificaciones en el cuadro, el próximo parte médico de Mirtha Legrand será difundido el lunes.