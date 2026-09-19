Cuál es el estado de salud de Mirtha Legrand tras la reciente internación en el sanatorio Mater Dei por una neumopatía

La salud de Mirtha Legrand volvió a generar preocupación en el mundo del espectáculo luego de que fuera internada nuevamente en el Sanatorio Mater Dei del barrio porteño de Palermo. La conductora de 99 años permanece bajo observación médica tras presentar una recaída respiratoria apenas cinco días después de haber recibido el alta médica por un cuadro similar.

De acuerdo con la información difundida por su entorno, la animadora atravesó una noche estable y acompañada por sus familiares más cercanos. Durante las últimas horas recibió las visitas de su hija Marcela Tinayre y de su nieta Juana Viale, quien volvió a ponerse al frente de sus programas televisivos mientras continúa la recuperación.

Según trascendió, Legrand fue trasladada a una habitación individual donde permanece monitoreada por el equipo médico del centro de salud. El próximo parte oficial podría conocerse en los próximos días, siempre que su evolución continúe favorablemente.

Qué es la neumopatía que afecta a Mirtha Legrand

El término neumopatía se utiliza para describir distintas enfermedades que afectan al pulmón y al sistema respiratorio. Puede abarcar desde infecciones respiratorias hasta procesos inflamatorios que dificultan el correcto intercambio de oxígeno.

En personas mayores, especialmente en quienes, como la diva, superan los 90 años, este tipo de cuadros requiere una atención particular porque el organismo presenta una menor capacidad de respuesta frente a infecciones o complicaciones respiratorias.

En el caso de Mirtha Legrand, la preocupación médica también está vinculada con un antecedente reciente. La conductora había permanecido internada entre el 7 y el 13 de septiembre por un cuadro respiratorio del que recibió el alta tras una evolución favorable. Sin embargo, pocos días después debió regresar al sanatorio para continuar con estudios y tratamiento.

El parte médico que emitió el sanatorio Mater Dei tras la internación de Mirtha Legrand - Foto: Archivo

Qué decía el parte médico difundido por el Mater Dei

El comunicado oficial emitido por el director médico del Sanatorio Mater Dei, el doctor Enrique Echagüe, informó que la conductora ingresó "por presentar un cuadro compatible con neumopatía".

Además, el documento señaló que Legrand se encontraba internada realizando "los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes", mientras el equipo médico evaluaba su evolución.

El texto también incluyó un mensaje de agradecimiento de la familia hacia quienes manifestaron preocupación por la salud de la histórica figura de la televisión argentina y solicitaron respeto durante este momento delicado.

La situación es seguida con atención por el público debido a la extensa trayectoria de la conductora, quien continúa siendo una de las personalidades más influyentes de la televisión nacional y mantiene una intensa actividad profesional a pesar de su edad.

Quiénes serán los invitados al programa de Mirtha de este sábado

Mientras Mirtha Legrand permanece internada y su nieta Juana Viale asumirá la conducción de La Noche de Mirtha este sábado desde las 21.30 por eltrece.

La mesa estará integrada por el actor Guillermo Pfening, la actriz e influencer Juana Repetto, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, la periodista Jésica Bossi y el humorista Álvaro Navia.

Quiénes serán los invitados al programa de Mirtha de este domingo

Además, el domingo desde las 13.45, Juana volverá a conducir Almorzando con Juana. En esa emisión participarán Franco Masini, Leonor Benedetto, Rochi Hernández, Jorge "Carna" Crivelli y el cocinero Valentín Galdón Ritvo.