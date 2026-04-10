La siempre filosa Yanina Latorre volvió a quedar en el centro de la escena tras lanzar un durísimo descargo contra Denise Dumas, a quien apuntó sin filtro durante su programa radial. Fiel a su estilo, la conductora no se guardó absolutamente nada y dejó frases que rápidamente se viralizaron.

Todo comenzó cuando en medio de la transmisión surgió el nombre de Denise Dumas, lo que despertó el enojo inmediato de Yanina Latorre. Sin rodeos, disparó: “Estoy enojada con ella. Porque me atacó por algo que no me tendría que haber atacado”. La tensión escaló en cuestión de segundos.

Lejos de bajar el tono, la panelista redobló la apuesta y lanzó una frase contundente que sorprendió a todos: “Ya está freezada”. Con esa expresión, dejó entrever una especie de “brujería” simbólica o castigo mediático hacia su colega, generando aún más polémica.

En su descargo, Yanina Latorre también acusó a Denise Dumas de tener una actitud engañosa frente a las cámaras. “Con esa cara de buena es malísima. Se hace la ‘yo no fui’ y te va mandando ponzoña”, aseguró, dejando en claro que el conflicto viene de larga data.

El episodio que detonó todo, según relató, tuvo que ver con un comentario en redes sociales sobre Pilar Smith. La conductora explicó que había hecho un tuit en tono de broma sobre un enigmático en televisión, pero que Denise Dumas lo interpretó de forma negativa.

“Fue un chiste. Ni Pilar Smith se enojó”, aclaró Yanina Latorre, visiblemente molesta. Sin embargo, remarcó que la única persona que cuestionó su actitud fue justamente Denise Dumas, lo que encendió aún más su enojo.

Mientras en el estudio algunos intentaban poner paños fríos, como Pía Shaw, la conductora continuó con su descargo. “No le cagué ninguna primicia a nadie”, insistió, defendiendo su postura y justificando su reacción.

El conflicto sumó un nuevo capítulo cuando Yanina Latorre cerró con una frase lapidaria: “Es una yegua”. Así, la interna entre ambas figuras del espectáculo quedó completamente expuesta, prometiendo más repercusiones en los próximos días.