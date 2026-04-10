En medio de un nuevo frente mediático que la tiene como protagonista, Nicole Neumann volvió a quedar en el centro de la escena tras los rumores de crisis con Manu Urcera. La versión surgió en paralelo a su conflicto con Fabián Cubero y Mica Viciconte, lo que amplificó aún más el impacto en el mundo del espectáculo.

Todo comenzó cuando el periodista Juan Etchegoyen aseguró que la modelo y el automovilista estaban atravesando una separación. La información se instaló rápidamente y generó repercusiones en distintos programas, alimentando la incertidumbre sobre el presente sentimental de la pareja.

Sin embargo, lejos de quedarse en silencio, Nicole Neumann decidió salir al cruce de manera inmediata. En diálogo con colegas, fue tajante al desmentir la ruptura y dejó en claro que no existía ninguna crisis con Manu Urcera, desactivando así la versión que había comenzado a circular con fuerza.

Pero la modelo no solo eligió la palabra para responder. En una jugada que muchos interpretaron como una forma directa de cerrar el tema, Nicole Neumann se mostró junto a su pareja en redes sociales, exponiendo el verdadero estado de su relación.

A través de su cuenta de Instagram, la jurado compartió un video donde se la ve entrenando con Manu Urcera en un clima relajado y familiar. “Acá, entrenando en familia”, escribió, dejando en evidencia la armonía que atraviesan junto a su hijo Cruz.

Por su parte, el piloto también aportó su propio gesto. Manu Urcera publicó una foto junto a Nicole Neumann, acompañada por un corazón, símbolo que rápidamente fue interpretado como una confirmación de que el vínculo sigue sólido.

Como si fuera poco, la modelo replicó la imagen en sus historias, reforzando el mensaje y dejando sin margen a nuevas especulaciones. La sincronía en las publicaciones fue clave para disipar cualquier duda entre sus seguidores.

Así, en medio de conflictos y rumores, Nicole Neumann y Manu Urcera eligieron mostrarse unidos y responder con hechos. La foto que compartieron no solo habló por sí sola, sino que terminó convirtiéndose en la prueba más clara de que su historia de amor sigue intacta.