El regreso de Popstars a Telefe tuvo una noche cargada de expectativas y, además de presentar oficialmente al nuevo equipo del reality, convirtió su alfombra violeta en una verdadera pasarela. A 25 años del fenómeno que dio origen a Bandana y Mambrú, distintas figuras del espectáculo se hicieron presentes y sorprendieron con elecciones muy diferentes entre sí.

Entre las celebridades que más llamaron la atención estuvo Nicki Nicole, quien apostó por una propuesta sofisticada y sensual. La cantante y jurada lució un vestido blanco largo, con cuello alto, transparencias y una abertura lateral que dejaba parte de su cintura al descubierto. Las mangas de gasa, los accesorios plateados y sus uñas negras terminaron de darle personalidad a un look que rápidamente se convirtió en uno de los más comentados.

También brilló Ángela Torres, aunque con una elección mucho más arriesgada y juvenil. La actriz llevó un minivestido blanco de encaje con escote halter y lo acompañó con una voluminosa campera de plumas. El conjunto se completó con stilettos blancos y detalles de purpurina alrededor de los ojos, una combinación que reforzó su apuesta por una estética llamativa y moderna.

Una noche de gala absoluta

Una noche de gala absoluta

En la lista de los outfits más sorprendentes apareció Martín Cirio, quien asumió el desafío de romper con la paleta predominante de la noche. El denominado “coach espiritual” de Popstars llegó con un conjunto de denim compuesto por campera y pantalón con roturas, animal print, strass y zapatillas negras con plataforma, convirtiéndose en una de las figuras más audaces de la celebración.

Por su parte, Nicolás Vázquez eligió un estilo completamente diferente y se inclinó por la elegancia clásica. El actor combinó un saco negro cruzado con una remera blanca, mientras que el productor mexicano Charlie García incorporó algunos elementos más extravagantes a su look: cadenas plateadas y un particular broche con forma de araña sobre un saco gris a cuadros.

Dentro del equipo de streaming también hubo elecciones que se destacaron. Juli Poggio fue una de las más coloridas gracias a un conjunto violeta con estampado de cebra en negro y fucsia, detalles de cuero y un corte mini inspirado en la moda de los años 90. En cambio, Sofía “La Reini” Gonet apostó por una estética oscura con un vestido negro de encaje, mangas largas y cuello alto, acompañado por botines del mismo tono.

Una noche de gala absoluta

Una noche de gala absoluta

La nueva edición de Popstars llega después de una convocatoria que despertó un enorme interés entre quienes buscan convertirse en las próximas figuras de la música. Cerca de 15.000 personas se inscribieron de manera online, mientras que unas 3.000 avanzaron hasta las audiciones presenciales, una cifra que refleja la expectativa generada por el regreso del formato.

El reality, además, apuesta por una estrategia multiplataforma para ampliar su alcance: cada episodio puede verse también a través de Disney+, mientras que Disney Channel ofrece las emisiones con 24 horas de diferencia. Así, el regreso de Popstars no solo recupera una marca histórica de la televisión argentina, sino que también combina nuevas figuras, música y una fuerte apuesta por la moda desde su primera noche.

Una noche de gala absoluta

Una noche de gala absoluta

Una noche de gala absoluta