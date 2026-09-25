Un total de 158 millones de ciudadanos brasileños acudirán a las urnas el próximo domingo 4 de octubre para participar en la primera vuelta de las elecciones generales. Durante la jornada se votarán representantes para seis cargos electivos, incluyendo la Presidencia de la República, gobernaciones provinciales, senadores y diputados federales, estatales y distritales. La contienda presidencial tiene como ejes principales al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, quien compite por la reelección, y al senador opositor Flávio Bolsonaro.

Para garantizar el desarrollo del proceso, el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Kassio Nunes Marques, confirmó la participación de siete misiones internacionales de observación electoral de la OEA, el Parlasur y la Unión Europea, entre otros organismos. La autoridad electoral recordó que en la cabina de votación rige la prohibición estricta de ingresar con teléfonos celulares, cámaras o equipos de radiocomunicación, aun cuando se encuentren apagados, para resguardar el secreto del sufragio.

Dado el volumen de elecciones concurrentes en la misma boleta electrónica, el organismo judicial recomendó a los votantes utilizar una guía en papel con los números de sus candidatos elegidos para agilizar el trámite. Las misiones técnicas y los especialistas extranjeros invitados por el tribunal supervisarán el despliegue del sistema de votación con el propósito de aportar transparencia y certidumbre sobre los resultados oficiales de los comicios.