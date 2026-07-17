Simon Jenkins, reconocido periodista del diario británico The Guardian, expresó que “tarde o temprano, el gobierno del Reino Unido tendrá el coraje de reanudar las negociaciones” sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Sus declaraciones surgen tras la exhibición de una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” por parte de los jugadores de la selección argentina luego de vencer a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 disputado en Estados Unidos.

Jenkins criticó la postura actual del gobierno británico señalando que “Como están las cosas, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth y el ministro de Defensa pospondrán el problema”. En ese sentido, manifestó su esperanza de que el gesto de la selección nacional sirva como un llamado a la acción: “Sería gratificante si la bandera de las Malvinas exhibida durante el partido en los Estados Unidos sacudiera a alguien para que pase a la acción. No pueden ser británicas para siempre”.

Periodista británico pide reanudar negociaciones por Malvinas tras Mundial 2026

A la espera de respuestas diplomáticas por las negociaciones

El periodista también recordó que otros territorios que fueron colonias británicas han dejado de estar bajo la Corona, destacando como ejemplo el reciente acuerdo entre Reino Unido y España sobre Gibraltar. Jenkins planteó la posibilidad de que la semifinal del Mundial funcione como un punto de inflexión para iniciar negociaciones similares respecto a las Malvinas al preguntarse: “¿Será mucho esperar que una negociación similar surja producto de la semifinal de anoche?”.

Además, Jenkins subrayó el costo económico que representa para los contribuyentes británicos la defensa de las Islas Malvinas, estimado en más de 60 millones de libras esterlinas al año. Consideró que ningún territorio de la era imperial británica tiene un derecho eterno a permanecer bajo control británico, enfatizando que esta situación no debería ser la excepción.

En otro contexto, el gobierno británico de las Malvinas expresó su agradecimiento al Reino Unido por solicitar sanciones a la FIFA contra Argentina, luego de la exhibición de la bandera argentina en el estadio. Este hecho generó un nuevo foco de tensión diplomática tras el partido que marcó un momento histórico en el Mundial 2026.