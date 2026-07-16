La bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”, que los jugadores de la Selección Argentina exhibieron tras la victoria frente a Inglaterra, se convirtió en una de las imágenes más emblemáticas de la semifinal del Mundial. Detrás de ese mensaje estuvo Santiago, un hincha argentino que ahora contó cómo nació la idea y de qué manera logró que llegara hasta el campo de juego.

El joven —que pidió mantener en reserva su apellido— explicó que confeccionó la bandera apenas unas horas antes del encuentro. “La hicimos el mismo día del partido. Fuimos a una tienda cercana, compramos pintura barata y un pincel por menos de diez dólares”, relató.

De regreso en el hotel, improvisaron el soporte con una de las sábanas de la habitación. “Agarramos la sábana de la cama, la cortamos a la mitad, la tiramos al piso y la pintamos”, recordó. Según explicó, el objetivo era transmitir un mensaje que trascendiera el partido y reafirmara la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

El siguiente desafío fue ingresar la bandera al estadio, pese a las estrictas medidas de seguridad y a las restricciones para introducir elementos con mensajes políticos. “La doblé hasta donde pude, la metí en mis partes íntimas para pasar los controles y al final pudimos entrar”, contó.

Tras el triunfo argentino, Santiago desplegó la bandera desde la tribuna ubicada detrás de uno de los arcos. “Cuando vi a Montiel, se la tiré y la agarró. Después se la pasó a Lo Celso, que fue el primero que la mostró”, relató. En pocos segundos, varios futbolistas comenzaron a celebrar sosteniendo el mensaje ante miles de espectadores y millones de televidentes.

“Cuando vi que Lo Celso la abrió y sus compañeros la tenían en la cancha, sentí una alegría que no puedo explicar en palabras. Cómo un pedazo de sábana podía significar tanto para todos los argentinos…”, expresó. Luego agregó: “Fue una locura, nunca imaginé que esa bandera iba a dar la vuelta al mundo por una simple idea loca que tuvimos en el hotel”.

Santiago también destacó que, pese a compartir el sector con simpatizantes de distintos países, no se produjeron incidentes. “Por suerte no hubo problemas porque la mayoría éramos todos argentinos los que estábamos atrás del arco”, señaló.

El hincha confirmó además que ya tiene su entrada para la final del Mundial frente a España, aunque aclaró que esta vez no llevará una bandera especial. “Ya fui a todos los partidos. Tengo la mía del Gauchito Gil y ojalá nos pueda ayudar a ganar la cuarta estrella”, concluyó.