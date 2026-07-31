Ceuta es una ciudad autónoma española situada en la costa norte de África, frente al estrecho de Gibraltar y a solo 17 kilómetros de la península ibérica. A pesar de su reducido tamaño —con una superficie de 18,5 kilómetros cuadrados y una población aproximada de 83.500 habitantes—, su ubicación geográfica la convierte en un punto estratégico y uno de los límites terrestres entre la Unión Europea y el continente africano.

Durante la madrugada del 30 de julio de 2026, cientos de migrantes provenientes de Marruecos cruzaron la valla fronteriza que separa Ceuta del territorio marroquí, en un episodio que desencadenó una crisis humanitaria y social. Esta avalancha no fue un hecho aislado, pues durante esa semana aproximadamente 2.000 personas lograron llegar a nado desde Marruecos, a un ritmo de unos 300 diarios, representando cerca del 2% de la población total de Ceuta. La capacidad de los centros de recepción colapsó y muchas personas debieron pasar la noche en la calle.

Ceuta está viviendo una emergencia de seguridad nacional

Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, calificó la situación como “una emergencia humanitaria y social absoluta” y solicitó al gobierno central la declaración de una emergencia de seguridad nacional que incluya la intervención del Ejército. La Asamblea de Ceuta respaldó este pedido de forma unánime, mientras que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció que viajaría a la ciudad para evaluar la situación en persona.

Un fallo reciente del Tribunal Supremo de España influyó en esta crisis. La corte determinó que la legislación vigente no permite las “devoluciones en caliente” de migrantes interceptados en el mar intentando alcanzar Ceuta, a diferencia de quienes intentan cruzar la frontera terrestre. Según informes, esta decisión se viralizó en redes sociales y motivó a miles a lanzarse al mar. En paralelo, al menos 60 cuerpos fueron rescatados en el mar durante este período. Por su parte, Marruecos negó haber facilitado los cruces y responsabilizó a redes criminales de tráfico de personas.

La tensión en Ceuta tiene raíces profundas. Su posición geográfica la convierte en un enclave único: rodeada por mar en tres lados y con una frontera terrestre de 6,4 kilómetros con Marruecos al sur. Junto con Melilla, otra ciudad española en el norte africano, constituye la única frontera terrestre entre la UE y África, atrayendo a miles de migrantes cada año.

La historia de Ceuta explica por qué sigue siendo española pese a estar en África. Fue conquistada por Portugal en 1415 y, tras la unión de Portugal y España en 1580, quedó bajo influencia española. Cuando Portugal recuperó su independencia en 1640, la población de Ceuta decidió permanecer bajo soberanía española, reconocida formalmente en 1668. Desde entonces, España ha mantenido su dominio, incluso tras la independencia de Marruecos en 1956, cuando Ceuta no fue parte del proceso de descolonización.

En términos legales, España fundamenta su soberanía en la antigüedad de su dominio y en la integración de Ceuta como entidad autónoma en su Constitución. Estudios académicos señalan que la reclamación marroquí sobre Ceuta carece de base jurídica sólida, y la ONU no la incluye en territorios pendientes de descolonización. Marruecos, aunque reclama Ceuta bajo la doctrina del Gran Marruecos, no ha llevado la disputa a instancias formales internacionales.

La frontera entre Ceuta y Marruecos está fuertemente vigilada. Cuenta con una doble valla de hasta seis metros de altura reforzada con alambre de espino, cámaras, sensores y puestos de control, además de patrullas marítimas. La Unión Europea financió gran parte de esta infraestructura, reflejando su política migratoria. En 2026, hasta mediados de año, las llegadas irregulares a Ceuta aumentaron un 164% respecto a 2025, y la crisis de julio recordó la de 2021, cuando miles cruzaron en pocos días, en un contexto de tensiones diplomáticas con Marruecos.

Ceuta: qué es, dónde queda y la crisis migratoria que colapsó su frontera con Marruecos

Estos episodios comparten un patrón: un evento coyuntural, ya sea político o judicial, que se difunde rápidamente en redes sociales y moviliza a personas que esperan en las inmediaciones de la frontera para intentar cruzar. Mientras tanto, España y la Unión Europea enfrentan el desafío de gestionar esta frontera que simboliza la compleja relación entre Europa y África.

El interés internacional, y particularmente en Argentina, sobre Ceuta se disparó en las últimas horas según Google Trends, con búsquedas relacionadas a su ubicación, historia y frontera con Marruecos. La crisis migratoria ha puesto nuevamente en foco esta ciudad autónoma que, pese a su tamaño, tiene un peso significativo en la geopolítica y la migración global.