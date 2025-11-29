El gobierno de Perú declaró el estado de emergencia en la frontera con Chile y anunció que reforzará los controles aduaneros con militares en previsión de una oleada de migrantes indocumentados, así como para hacer frente a la criminalidad, según un decreto que aprobó el gobierno.

La medida se mantendrá por 60 días y regirá en los distritos fronterizos de Palca, Tacna y La Yarada-Los Palos, en la región Tacna (sur), de cara a una eventual llegada de decenas de migrantes que buscan salir de Chile ante la posibilidad de una victoria del candidato presidencial ultraderechista chileno José Antonio Kast, que prometió expulsar a los indocumentados.

Previamente, la Cancillería peruana había informado que analizaba "la crisis migratoria que se está gestando" en la frontera sur del país con Chile, en medio de la presencia de decenas de migrantes que intentan pasar hacia territorio peruano. El presidente de transición de Perú, José Jerí, convocó al Consejo de de Ministros para declarar el estado de emergencia en las fronteras del país, lo que permitirá la intervención de las Fuerzas Armadas en su control y vigilancia.

Medios peruanos informaron que decenas de migrantes aparentemente irregulares en Chile habían llegado hasta el punto de frontera con Perú con la intención de ingresar hacia territorio peruano, pero fueron impedidos por agentes policiales.

Esto generó que varios de los migrantes, que iban a pie, bloquearan la carretera Panamericana Sur y el paso fronterizo, lo que hizo que se forme una larga fila de camiones y autobuses en ambos lados de la frontera.

Los manifestantes señalaron al Canal N que buscan retornar a sus países de origen, porque se han visto obligados a abandonar Chile ante el endurecimiento de las políticas migratorias en ese país.

Jerí afirmó que la inseguridad que vive su país se debe, en gran medida, a haber desatendido las fronteras, por lo que anunció que iba a pedir el apoyo de las Fuerzas Armadas en las zonas limítrofes con Chile.

Fuentes: efe, afp