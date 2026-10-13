Qué es adenocarcinoma pulmonar, el diagnóstico de tumor maligno que confirmó El Vaticano tras la operación de León XIV

El diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar confirmado por el Vaticano tras la operación del papa León XIV volvió a poner el foco en uno de los tipos más frecuentes de cáncer de pulmón. Al Sumo Pontífice, de 71 años, le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una cirugía videoasistida, según informó la Santa Sede.

“Un examen histológico urgente confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón”, señalaron desde el Vaticano. El estudio del tejido extraído permitió identificar la naturaleza maligna del tumor, aunque para establecer el alcance de la enfermedad y definir los pasos siguientes es necesario evaluar otros datos clínicos y anatomopatológicos.

El diagnóstico, por sí solo, no permite determinar cuál será el tratamiento posterior ni cuánto tiempo demandará la recuperación. Para eso, los profesionales deben analizar las características del tumor, su posible extensión y la evolución del paciente después de la intervención.

Qué es el adenocarcinoma de pulmón

El adenocarcinoma pulmonar es un tipo de cáncer que se origina en las células glandulares del pulmón, entre ellas las que producen sustancias como las mucosas. Forma parte del grupo de los cánceres de pulmón de células no pequeñas, una categoría que reúne la mayoría de los tumores malignos de este órgano.

Es el subtipo más frecuente de cáncer de pulmón y representa aproximadamente el 40% de los casos, según estimaciones epidemiológicas ampliamente utilizadas. Puede desarrollarse tanto en personas fumadoras como en quienes nunca fumaron.

Aunque suele localizarse en las zonas periféricas del pulmón, su comportamiento es variable. La evolución depende de factores como el tamaño de la lesión, las características biológicas del tumor y la presencia o ausencia de compromiso de los ganglios linfáticos u otros órganos.

Por eso, la confirmación de un adenocarcinoma no significa necesariamente que la enfermedad se encuentre en una etapa avanzada. Para conocer su alcance es necesario completar la evaluación médica.

El adenocarcinoma de pulmón es el tipo más común de cáncer de pulmón de células no pequeñas - Imagen ilustrativa

Qué significa que le hayan extirpado un lóbulo del pulmón

De acuerdo con la información difundida por la Santa Sede, León XIV fue sometido a una intervención para extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho.

Los pulmones están divididos en lóbulos: el derecho tiene tres y el izquierdo, dos. La extracción quirúrgica de uno de ellos se denomina lobectomía y puede indicarse para retirar un tumor localizado, siempre que las condiciones clínicas permitan realizar el procedimiento.

La cirugía videoasistida es una técnica mínimamente invasiva que utiliza una cámara y pequeños instrumentos introducidos a través de incisiones en el tórax. En comparación con algunas intervenciones abiertas, puede reducir el trauma quirúrgico y favorecer la recuperación, aunque los resultados dependen de cada paciente y de las características de la operación.

La extirpación del lóbulo afectado permite retirar la lesión y obtener tejido para su análisis. Sin embargo, el hecho de que se haya realizado una cirugía no alcanza, por sí solo, para afirmar que el cáncer fue eliminado por completo o que no será necesario ningún tratamiento adicional.

Qué estudios pueden realizarle después de la operación

Tras la confirmación histológica, el equipo médico debe integrar los resultados de la anatomía patológica con los estudios por imágenes y la evaluación clínica para establecer el estadio de la enfermedad.

Entre los aspectos que habitualmente se analizan se encuentran:

Las características del tumor: el tamaño, el subtipo histológico y otros rasgos que permitan conocer su comportamiento.

Los márgenes quirúrgicos: se estudia si el tejido extraído presenta bordes libres de células tumorales.

Los ganglios linfáticos: cuando fueron evaluados o extraídos, su análisis ayuda a determinar si existe compromiso fuera de la lesión principal.

La extensión de la enfermedad: según el caso, pueden indicarse estudios por imágenes, como una tomografía computada o una tomografía por emisión de positrones (PET-TC), para buscar signos de diseminación.

El perfil molecular del tumor: en determinadas circunstancias se realizan pruebas para identificar alteraciones genéticas que pueden orientar las decisiones terapéuticas.

No todos estos estudios son necesarios para todas las personas. La elección depende de la información disponible, del tipo de intervención realizada y de los resultados iniciales.

Hasta que la Santa Sede o el equipo médico no comuniquen nuevos resultados, no es posible precisar qué estudios específicos deberá realizarse el Papa.

Qué tratamientos pueden indicarse para un adenocarcinoma pulmonar

El tratamiento se define de acuerdo con el estadio, las características del tumor y el estado general del paciente. Cuando el cáncer está localizado y puede extirparse por completo, la cirugía puede constituir el tratamiento principal.

En algunos casos, los especialistas consideran tratamientos complementarios para reducir el riesgo de recaída. Entre las opciones disponibles se encuentran la quimioterapia, la inmunoterapia y las terapias dirigidas, que se utilizan según las características de la enfermedad y los criterios clínicos correspondientes.

Si el tumor se encuentra en una etapa más avanzada, el abordaje puede ser diferente e incluir tratamientos sistémicos u otras estrategias adaptadas a cada situación.

En el caso de León XIV, la confirmación del adenocarcinoma y la extirpación de un lóbulo pulmonar no permiten establecer, sin información adicional, si necesitará alguno de estos tratamientos.

Cuánto puede demorar la recuperación del papa León XIV

La recuperación después de una lobectomía depende de la técnica utilizada, la función respiratoria previa, la aparición de complicaciones y la evolución durante el posoperatorio.

Durante los primeros días, el equipo médico controla la respiración, el dolor, la movilidad y la recuperación de la capacidad pulmonar. La permanencia en el hospital y el regreso progresivo a las actividades habituales varían de una persona a otra.

En una cirugía de este tipo, la recuperación inicial puede llevar varias semanas, mientras que la recuperación funcional completa puede demandar más tiempo. No obstante, estos plazos son orientativos y no permiten anticipar cuándo podrá retomar sus actividades el Pontífice.

La edad, por sí sola, tampoco alcanza para establecer un pronóstico individual. Para evaluar la evolución de León XIV será necesario conocer los resultados de los controles posteriores y las indicaciones de sus médicos.

Por el momento, los próximos partes oficiales serán determinantes para conocer su estado de salud, los resultados de los estudios complementarios y los pasos que seguirá el equipo médico.