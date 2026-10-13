El papa León XIV fue operado con éxito: cuánto podría demorar su recuperación

El papa León XIV fue operado este martes 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma para extirpar un nódulo en uno de sus pulmones. La intervención concluyó con éxito y dentro del tiempo previsto, informó Vatican News. Ahora, la atención está puesta en el postoperatorio y en la evolución clínica del Santo Padre, de 71 años, a pocas semanas de su prevista visita a la Argentina.

"La intervención ha concluido en el plazo y de la forma previstos”, remarcó la información oficial difundida por Vactican News, desde su cuenta en la red social X.

El Vaticano había anticipado que el Pontífice permanecería hospitalizado aproximadamente una semana. Sin embargo, el alta médica no necesariamente implica que pueda retomar de inmediato su actividad habitual: el Santo Padre tiene suspendida su agenda hasta el 20 de octubre, descanso que le permitirá recuperarse de la intervención.

El procedimiento fue realizado por un equipo de cirugía torácica dirigido por el profesor Stefano Margaritora. Por el momento, el comunicado que confirmó el resultado de la operación no precisó nuevos detalles sobre la evolución inmediata del Papa ni sobre el diagnóstico definitivo del nódulo.

Qué implica el postoperatorio de una cirugía pulmonar

Después de una intervención de este tipo, los médicos controlan la respiración, la oxigenación, el dolor y la posible aparición de complicaciones. También evalúan la evolución de la zona operada y la capacidad del paciente para movilizarse y realizar esfuerzos de manera progresiva.

Entre los aspectos que pueden formar parte de la recuperación se encuentran:

Control respiratorio: seguimiento de la función pulmonar y de la capacidad para respirar con normalidad.

Movilización progresiva: recuperación gradual de la actividad física, de acuerdo con las indicaciones médicas.

Prevención de complicaciones: vigilancia de posibles infecciones, sangrados u otros problemas relacionados con la cirugía.

Estudios posteriores: análisis del tejido extraído para determinar la naturaleza de la lesión y establecer si hace falta algún tratamiento adicional.

Además, el hecho de que la operación haya concluido satisfactoriamente no permite establecer por sí solo si el nódulo era benigno o maligno. Para conocer su naturaleza será necesario contar con los resultados de los estudios correspondientes.

Qué puede pasar con la visita del Papa a la Argentina

La recuperación de León XIV también tiene implicancias para la agenda internacional de la Santa Sede. El Pontífice tiene previsto realizar una gira apostólica por Sudamérica entre el 6 y el 17 de noviembre, con escalas en Uruguay, Argentina y Perú, de acuerdo con el cronograma oportunamente difundido.

La visita a la Argentina está prevista para los días 8 al 11 de noviembre. La intervención quirúrgica abre un interrogante sobre la posibilidad de que el Papa pueda afrontar una agenda que incluye traslados, encuentros oficiales, celebraciones religiosas y actividades con una importante concurrencia de fieles.

Sin embargo, la operación no implica por sí misma la cancelación del viaje. Según la información difundida por agencias internacionales, la gira sudamericana continúa prevista y la intervención se realizó con suficiente anticipación para permitir su recuperación antes del desplazamiento.

El antecedente médico y la importancia del diagnóstico

León XIV había anunciado el domingo 11 de octubre, al finalizar el Ángelus, que durante unos controles médicos le habían detectado un nódulo pulmonar localizado en una fase muy inicial. Según explicó entonces, los médicos consideraron conveniente retirarlo mediante una intervención quirúrgica.

Un nódulo pulmonar es una lesión localizada que puede tener diferentes causas y no equivale necesariamente a un diagnóstico de cáncer. Su evaluación depende de características como el tamaño, la forma, la evolución y los resultados de los estudios médicos.

La decisión de extirparlo responde a la recomendación del equipo de salud, pero la información oficial disponible no permite establecer un diagnóstico definitivo ni anticipar si será necesario algún tratamiento adicional.

Mientras se aguardan nuevos partes médicos, el foco estará puesto en dos cuestiones: la evolución del Pontífice durante los próximos días y la posibilidad de que llegue en condiciones de cumplir con su agenda internacional de noviembre.

Para la Argentina, la visita sigue siendo una expectativa abierta. El próximo paso será conocer cómo responde León XIV a la operación y si el Vaticano mantiene sin cambios el cronograma anunciado.