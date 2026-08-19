Aluviones e inundaciones azotan el norte de Chile: hay un muerto y 2.000 damnificados

Los fuertes temporales que afectan al norte de Chile provocaron graves daños en la provincia de Tocopilla, donde aluviones y deslizamientos de tierra arrasaron vehículos, inundaron calles y dejaron a cientos de personas aisladas. La emergencia obligó a evacuar preventivamente distintos sectores de la localidad y llevó a las autoridades a decretar Alerta Roja.

Las intensas precipitaciones activaron quebradas y provocaron importantes remociones en masa en una zona particularmente vulnerable. En pocas horas cayeron cerca de 30 milímetros de agua, una cifra extraordinaria para un territorio que registra un promedio anual cercano a los cinco milímetros.

Las corrientes de barro descendieron desde la zona cordillerana hacia Tocopilla y convirtieron calles y pasajes en verdaderos torrentes. El agua y el lodo arrastraron autos y camionetas, mientras que numerosas familias quedaron temporalmente aisladas dentro de sus viviendas.

El temporal también generó consecuencias en otras zonas del norte chileno. La Región de Antofagasta, la provincia de Iquique y la comuna de Huara permanecen bajo Alerta Roja, mientras las autoridades mantienen operativos de emergencia y evacuación.

El balance preliminar da cuenta de al menos una persona fallecida y unos 2.000 damnificados en la Región de Antofagasta. La magnitud de los daños y la continuidad de las precipitaciones mantienen en alerta a los organismos de emergencia.

Ante este escenario, el presidente de Chile, José Antonio Kast, decretó este martes el estado de excepción constitucional de catástrofe para la provincia de Tocopilla. La medida busca facilitar la coordinación de los operativos y disponer de recursos adicionales para enfrentar las consecuencias del temporal.

“Debido a las graves afectaciones del temporal en Tocopilla, he decidido decretar estado de excepción constitucional de catástrofe para la provincia de Tocopilla y disponer de todos los recursos humanos y materiales que permitan enfrentar esta emergencia”, señaló Kast en una publicación en X.

El mandatario sostuvo así la necesidad de reforzar la respuesta estatal frente a una emergencia que supera las condiciones habituales de la zona.

Por su parte, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, atribuyó la magnitud del fenómeno a condiciones meteorológicas excepcionales y remarcó que el Estado había desplegado medidas preventivas.

“Estamos viviendo en el país condiciones anormales del fenómeno de El Niño intenso, por tanto las capacidades del Estado han estado en la prevención; sin embargo, los niveles de lluvia hacen imposible que no hayan afectaciones”, afirmó durante una rueda de prensa.

Las autoridades continúan monitoreando la evolución del temporal y coordinando las tareas de asistencia, evacuación y recuperación en las zonas más afectadas.