Chile se prepara para enfrentar un fuerte temporal de lluvias y viento que afectará a diez de las dieciséis regiones del país durante los próximos días. Se prevé que en muchas zonas caigan al menos 180 milímetros de agua en un lapso de cuatro días, lo que ha llevado a las autoridades a tomar medidas preventivas.

La Dirección Meteorológica de Chile actualizó la alerta naranja a alarma roja en las regiones centrales de Valparaíso, Coquimbo y Metropolitana, donde se encuentra Santiago. Esta decisión responde al riesgo de saturación de suelos y a las precipitaciones intensas y continuas pronosticadas para el viernes, sábado y domingo próximos.

Ante esta situación, el Gobierno decretó la suspensión de las clases para el viernes en estas regiones, medida que también se aplicará en Maule y está siendo evaluada para otras localidades. El jueves previo será feriado, lo que amplía las precauciones durante el período crítico.

El presidente José Antonio Kast visitó la Quebrada de Ramón, ubicada en el barrio La Reina de la capital, para supervisar obras destinadas a mitigar el riesgo de desbordes e inundaciones durante episodios climáticos extremos como el que se avecina. Al respecto, el mandatario enfatizó: “Nada es más importante que el autocuidado. Reiterarles a todas las personas que no se internen en zonas cordilleranas donde pudieran ver arriesgada su integridad física, que no se acerquen al borde costero si es que hay anunciadas marejadas, que nos colaboren con la limpieza de cualquier curso de agua cercano a su vivienda”.

Cierre del Complejo Fronterizo Los Libertadores

En paralelo, se anunció el cierre del Complejo Fronterizo Los Libertadores, el principal paso fronterizo de alta montaña entre Chile y Argentina, desde este martes y hasta que las condiciones meteorológicas mejoren, para garantizar la seguridad de los viajeros.

El ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, informó que más de 2.000 funcionarios están desplegados en diversas regiones con el apoyo de 1.300 máquinas para identificar puntos críticos y 150 empresas contratistas trabajando en la emergencia. “Independientemente del riesgo, que es latente, estamos bien preparados”, agregó.

Chile activa alerta roja por temporal con lluvias intensas y viento en 10 regiones

Este temporal está siendo generado por un río atmosférico de categoría cinco, fenómeno asociado al evento climático El Niño. Este fenómeno natural se produce cuando las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial, especialmente frente a las costas de Perú y Ecuador, se calientan más de lo habitual durante varios meses, provocando sistemas frontales intensos con fuertes vientos y lluvias en períodos cortos.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos alertó la semana pasada que el El Niño de este año podría estar entre los más fuertes registrados en la historia reciente, lo que incrementa la preocupación por el impacto del temporal en Chile.

Pino Hachado, cerrado por un escenario extremo

El paso internacional Pino Hachado continúa completamente cerrado este martes. En el parte difundido a las 8, Vialidad Nacional confirmó que la Ruta Nacional 242 permanece intransitable y pidió no intentar circular por el sector hasta nuevo aviso.

Las condiciones meteorológicas complican el trabajo de los equipos viales. En la zona se registra una importante acumulación de nieve y hielo sobre la calzada, nevadas persistentes y fuertes ráfagas de viento que reducen la visibilidad y vuelven peligroso cualquier desplazamiento.

A ese panorama se suman otros riesgos. Vialidad advirtió sobre la posible caída de piedras a la altura del kilómetro 48 y alertó por la presencia de animales sueltos que, debido a las bajas temperaturas, se acercan al asfalto en busca de resguardo. Mientras tanto, las cuadrillas continúan trabajando para recuperar la transitabilidad apenas las condiciones climáticas lo permitan.