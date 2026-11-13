El asteroide del tamaño de un colectivo que desconcierta a los científicos por una misteriosa aceleración

El 1998 KY26, un asteroide del tamaño de un colectivo, está a unos 189 millones de millas de la Tierra. Su órbita lo acercará a 32 millones de millas en 2028 y a 10 millones de millas en 2039. No parece que fuera a chocar contra el planeta, pero esta aceleración desconcierta a muchos.

El misterio empezó en 2023, cuando al analizar 25 años de datos telescópicos se detectó un pequeño impulso constante que desviaba su trayectoria de lo previsto. Se pensó que podía ser un "cometa oscuro": hielo oculto que se convierte en gas y lo empuja suavemente, sin formar cola visible.

La explicación del Instituto Tecnológico de Georgia

Ahora, un estudio del Instituto Tecnológico de Georgia, publicado en la revista especializada Icarus, descartó esa idea. Los investigadores Korbin Hansen y Masatoshi Hirabayashi concluyeron que 1998 KY26 es probablemente un asteroide deshidratado.

Es demasiado cálido para conservar hielo de agua. Incluso sus puntos más fríos rondan entre -53 °F y -78 °F, cuando el hielo necesitaría estar por debajo de -198 °F para durar en el espacio.

La hipótesis de Avi Loeb

Ahí entra la hipótesis más polémica. El profesor de Harvard Avi Loeb, junto con Adam Hibberd y Adam Crowl, plantea en un estudio publicado en arXiv que el objeto podría ser Fobos 1, la nave soviética lanzada en 1988 hacia Marte y perdida meses después.

Según Loeb, el tamaño, el brillo inusualmente alto, la rápida rotación y la órbita coinciden con una nave fabricada por el hombre. La aceleración se explicaría por la presión de la radiación solar sobre sus superficies metálicas y sus paneles solares.

Incluso asegura que un modelo 3D simple de Fobos 1 coincide con los cambios de brillo observados desde la Tierra. "La similitud de la órbita del objeto KY26 de 1998 con la órbita de la nave espacial perdida Fobos 1 sugiere que ambos objetos son el mismo", afirmó Loeb.

La respuesta podría llegar en 2031, cuando la sonda japonesa Hayabusa2 se encuentre con 1998 KY26 y lo estudie de cerca. La misma nave ya trajo a la Tierra muestras del asteroide Ryugu en 2020. "Nuestra predicción es que, en lugar de un iceberg, las cámaras de la Hayabusa2 revelarán la etiqueta 'Hecho en la URSS'", ironizó Loeb.

Por ahora, la ciencia no tiene una explicación definitiva. Lo que sí está claro es que 1998 KY26 no se comporta como una roca común.