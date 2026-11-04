Aunque no lo vemos, la Luna se está encogiendo: qué descubrió un nuevo estudio científico

Un estudio científico presentado en octubre de este año en The Planetary Science Journal, reveló que la Luna se contrajo aproximadamente 45 metros de radio durante los últimos 400 a 800 millones de años, como consecuencia del enfriamiento progresivo de su interior.



La investigación se basó en el análisis de más de 10.000 fallas geológicas identificadas en la superficie lunar. Estas formaciones permiten reconstruir, cómo las fuerzas de compresión modifican la corteza y muestran que, pese a la lentitud del proceso, la Luna sigue transformándose. Los científicos también advirtieron que el fenómeno podría continuar generando nuevas fracturas.

La reducción del tamaño lunar está relacionada con el enfriamiento de su interior. A medida que pierde calor, el satélite se contrae lentamente y ejerce fuerzas de compresión sobre su corteza, lo que provoca deformaciones y fracturas en distintas regiones.



Para estimar cuánto cambió el tamaño de la luna, el equipo examinó imágenes obtenidas por la cámara Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) instalada en la sonda lunar de la NASA.



Los investigadores identificaron y cartografiaron más de 10.000 fallas jóvenes. Entre ellas hay escarpes lobulados, formaciones que aparecen cuando un bloque de la corteza se desplaza sobre otro y pequeñas crestas que atraviesan los mares lunares, las grandes llanuras oscuras visibles desde la Tierra. Estás estructuras constituyen evidencias de la actividad tectónica vinculada con la contracción del satélite.

Disminuyó 45 metros entre 400 y 800 millones de años

De acuerdo con los cálculos presentados en la investigación, el radio lunar disminuyó alrededor de 45 metros durante un período estimado de entre 400 y 800 millones de años. Si la contracción se hubiera mantenido a un ritmo constante durante ese intervalo, la reducción habría oscilado entre 6 y 11 centímetros de radio, por cada millón de años.



En términos anuales, el cambio equivale aproximadamente a 0,1 micrómetros. Se trata de una variación imperceptible para las personas, pero que deja marcas reconocibles en la superficie cuando se acumula durante períodos geológicos prolongados.



El análisis también encontró diferencias entre distintas regiones lunares. Algunas concentran una mayor cantidad de fallas, mientras que las zonas con una corteza más gruesa parecen presentar menos estructuras de este tipo.

Para los investigadores, estas variaciones podrían indicar que determinados sectores de la superficie son más resistentes a las deformaciones provocadas por las fuerzas internas.



El hallazgo amplía el conocimiento sobre la evolución reciente de la corteza lunar y aporta nuevas evidencias para comprender cómo el enfriamiento interno modifica el relieve del satélite.



El estudio fue liderado por Thomas R. Watters, científico emérito del Centro de Estudios Planetarios y Terrestres del Museo Nacional del Aire y el Espacio del Instituto Smithsonian, junto con María Banks, Cole Nypaver y Mark Robinson.



