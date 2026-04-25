Nueve personas murieron y decenas resultaron heridas durante la madrugada de este sábado como consecuencia de una serie de ataques rusos sobre las ciudades ucranianas de Dnipró, Zaporiyia y Jersón. En la región de Dnipropetrovsk, los bombardeos dejaron cuatro víctimas fatales y 27 heridos, según informó en Telegram el jefe de la administración regional, Oleksandr Ganja. Entre los lesionados se encuentran una adolescente de 17 años internada en "estado moderadamente grave" y un niño de 9 años que recibe atención ambulatoria. En la región de Jersón, otros cuatro civiles perdieron la vida y 17 resultaron heridos en ataques combinados con drones y fuego de artillería; en uno de esos episodios, un dron ruso impactó directamente contra un minibús civil, matando a un pasajero e hiriendo a otros cuatro.

Ante la nueva ola de ataques, el presidente Volodímir Zelenski salió a denunciar que "la táctica rusa sigue siendo la misma: drones de ataque, misiles balísticos y misiles crucero", y subrayó que los objetivos "suelen ser infraestructura civil en las ciudades, edificios residenciales, plantas de energía y empresas". El mandatario ucraniano aprovechó la oportunidad para renovar su llamado a la comunidad internacional y reclamó que "se debe avanzar hacia el primer paquete de sanciones europeas contra Rusia", en un momento en que la atención global está en buena medida concentrada en el conflicto de Medio Oriente.

Los ataques refuerzan un patrón que se ha vuelto dolorosamente familiar para la población ucraniana: bombardeos nocturnos sobre centros urbanos con alta densidad civil, diseñados para erosionar tanto la infraestructura crítica como la moral de la sociedad. La simultaneidad de los golpes sobre tres ciudades distintas subraya la amplitud del frente y la capacidad de Rusia para sostener una presión constante, mientras Ucrania aguarda que Europa concrete medidas de presión económica adicionales sobre Moscú que complementen el apoyo militar recibido hasta ahora.