El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció que su país envió equipos de especialistas en defensa aérea a varios países de Medio Oriente para colaborar en la protección contra los ataques con drones iraníes que se registran en la región. Según informó el mandatario, tres equipos de expertos ucranianos ya están en camino hacia Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, donde brindarán asistencia técnica y compartirán la experiencia adquirida por Ucrania en la interceptación de drones Shahed utilizados por Irán.

Zelenski explicó que la iniciativa surge luego de que once países de Europa, Medio Oriente y también Estados Unidos solicitaran a Kiev compartir su experiencia en la neutralización de este tipo de armamento, que también es utilizado por Rusia en la guerra contra Ucrania, según supo la Agencia noticias Argentinas.

El presidente ucraniano también reveló que otro equipo de especialistas ya fue enviado a Jordania, donde colaborará en la protección de una base militar estadounidense en ese país. Además, Ucrania suministró drones interceptores diseñados específicamente para derribar los drones Shahed.

A cambio de esta cooperación, Zelenski indicó que Ucrania solicitó apoyo internacional para cubrir el déficit de su Ejército en materia de misiles PAC-2 y PAC-3 para los sistemas antiaéreos Patriot, considerados clave para interceptar los misiles balísticos rusos en el marco de la guerra con Moscú.

El mandatario recordó, además, que hace más de un año propuso al presidente estadounidense, Donald Trump, un acuerdo de cooperación para la producción conjunta de drones, que permitiría compartir tecnología, experiencia y personal especializado, aunque esa iniciativa no llegó a concretarse.

